Глава Еврокомиссии заявила о преодолении зависимости от газа и нефти из России

Евросоюз преодолел зависимость от поставок газа и нефти из России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. По ее словам, 80% экспорта российского газа удалось полностью компенсировать за счет поставок из США и Норвегии.

«Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом»,— заявила глава Еврокомиссии. «Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы. Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые нас поддержали поставками сжиженного и трубного газа»,— сообщила Урсула фон дер Ляйен.

По данным Евростата, с августа 2022 года по январь 2023 года потребление газа в Европе упало на 19% по сравнению со средним показателем за этот же период в последние пять лет. В некоторых странах Европы потребление газа упало на 40–50%: в Финляндии — на 57,3%, в Литве — на 47,9%, в Швеции — на 40,2%.

5 марта уровень запасов газа в европейских хранилищах опустился на 60% — этот уровень на 20% больше, чем в среднем на эту дату за пять лет. Еврокомиссия предложила странам ЕС план отказа от российских угля, нефти и газа в начале марта 2022 года. План планируют реализовать до 2030 года.

Анастасия Ларина