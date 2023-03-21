«Газпром» сообщил о рекорде суточных поставок газа в Китай

Вчера, 20 марта, заявка Китая на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» «существенно превысила суточные контрактные обязательства», сообщил «Газпром». По его данным, был установлен новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Объем поставок компания не назвала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской CNPC. Вице-премьер Александр Новак говорил, что в 2022 году поставки по «Силе Сибири» в Китай достигли рекордных 15,5 млрд куб. м газа. К 2025 году объемы поставок планируется нарастить до 38 млрд куб. м в год. В январе Россия стала лидером (2,7 млрд куб. м) по поставкам газа в Китай.

В России с трехдневным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин. Вчера он провел неофициальную встречу с Владимиром Путиным, сегодня состоятся официальные переговоры.

О первой их встрече читайте в материале «Ъ» «Если друг оказался Си».

Лаура Кеффер