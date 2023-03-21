Австралия не намерена вставать на сторону США в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня

Министр обороны Австралии Ричард Марлес отрицает, что его страна обещала США поддержку в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня в обмен на американские атомные подлодки. Об их передаче было объявлено на прошлой неделе в рамках альянса Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности (AUKUS).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ричард Марлес

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Ричард Марлес

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Согласно договоренностям, Австралия купит у США три подлодки в начале 2030-х годов и может также заключить сделку еще на две АПЛ. Газета The Sydney Morning Herald сообщала, что поставка атомных субмарин усилит австралийские ВМС перед лицом «вызовов со стороны Китая». Австралийские критики сделки утверждают, что США не передали бы подлодки без гарантий того, что они будут использоваться в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня, пишет AP.

Однако господин Марлес заявил, что правительство Австралии не давало Соединенным Штатам «никаких гарантий в отношении Тайваня». «Абсолютно нет, и я не мог бы быть более однозначным (в этом вопросе.— "Ъ")»,— сказал министр.

Он уточнил, что подводные лодки могут быть использованы в случае конфликта, однако их основная цель — защитить жизненно важные торговые пути через Южно-Китайское море и внести вклад в региональную стабильность. «В тот момент, когда на первой из этих подлодок… появится флаг (Австралии.— "Ъ"), эта подлодка будет находиться под полным контролем правительства Австралии, и никто и не ожидал, что будет иначе»,— добавил он.

Китай считает Тайвань своей территорией. Ситуация на острове обострилась после того, как в августе 2022 года спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. В ноябре Си Цзиньпин встретился с президентом США Джо Байденом и предупредил, что тайваньский вопрос является для КНР красной линией. В марте господин Си сказал, что Китай будет продвигать процесс воссоединения с Тайванем.

О реакции США — в материале «Ъ» «Несдержание Китая».

Лаура Кеффер