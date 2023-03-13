Си Цзиньпин: Китай будет продвигать процесс воссоединения с Тайванем

Китай будет выступать против вмешательства внешних сил в вопрос Тайваня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия сессии Всекитайского собрания народных представителей. Он пообещал, что КНР намерена «неуклонно продвигать» процесс воссоединения с Тайванем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин

Фото: Reuters Си Цзиньпин

Фото: Reuters

«Необходимо твердо придерживаться принципа "одного Китая" и соблюдать консенсус 1992 года, активно содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству внешних сил и сепаратистской деятельности, нацеленной на "независимость Тайваня»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Китай считает Тайвань своей территорией. Ситуация на острове обострилась после того, как в августе 2022 года спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. В ноябре Си Цзиньпин встретился с президентом США Джо Байденом и предупредил, что тайваньский вопрос является для КНР красной линией. США стремятся избежать столкновения с Китаем.

Подробности — в материале «Ъ» «Между Тайванем и Украиной».

Лаура Кеффер