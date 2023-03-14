Несдержание Китая

США и их союзники продолжат политику сдерживания КНР, предоставив Австралии атомные подлодки в рамках партнерства AUKUS. Как сообщила газета The Sydney Morning Herald по итогам прошедшей в Сан-Диего встречи лидеров США, Великобритании и Австралии, поставка атомных субмарин усилит австралийские ВМС перед лицом «вызовов со стороны Китая». Укрепляя AUKUS, США пересматривают собственную оборонную стратегию в ответ на активизацию военно-технических связей Китая и России. На слушаниях в комитете по разведке Сената глава Национальной разведки Эврил Хейнс предупредила: Пекин обретает новую возможность противостоять США, действуя в тандеме с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: премьер-министр Австралии Энтони Албаниза, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Evan Vucci / AP Слева направо: премьер-министр Австралии Энтони Албаниза, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Evan Vucci / AP

Состоявшаяся в понедельник в Сан-Диего (Калифорния) встреча президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и главы правительства Австралии Энтони Албаниза совпала с завершением сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), а также заявлениями председателя КНР Си Цзиньпина и новоизбранного премьера Госсовета Ли Цяна о стратегической дилемме в отношениях с США и Западом. В то время как первое и второе лица в Пекине призвали США признать бесперспективность соперничества и сделать поворот в сторону сотрудничества, индо-тихоокеанская тройка в Сан-Диего предпочла не ставить под сомнение прежний курс по отношению к Пекину, который и привел к созданию в сентябре 2021 года объединения AUKUS.

Оценивая ситуацию в мире через полтора года после возникновения трехстороннего партнерства, британский премьер Риши Сунак констатировал: «За последние 18 месяцев проблемы, с которыми мы сталкиваемся, только возросли». В числе главных дестабилизирующих факторов, помимо ситуации вокруг Украины и «дестабилизирующего поведения Ирана и Северной Кореи», он назвал «растущую самоуверенность Китая».

Главным итогом встречи в Сан-Диего стало решение реализовать долгосрочный проект поставки Австралии атомных подводных лодок (АПЛ), о подробностях которого сообщила газета The Sydney Morning Herald. План разбит на три этапа. На первом США и Великобритания будут обучать австралийских моряков и инженеров управлению АПЛ. Начиная с 2027 года в течение четырех лет США разместят четыре лодки класса Virginia на австралийской военно-морской базе Stirling близ Перта, в то время как Британия разместит на ней одну подводную лодку класса Astute несколькими годами позже. Одновременно Австралия начнет создание собственной верфи в Аделаиде для строительства лодок и объектов их техобслуживания.

На втором этапе, начиная с 2032 года, США продадут Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia. Третий этап предусматривает строительство Австралией и Великобританией АПЛ SSN AUKUS — модифицированной версии подводной лодки SSN(R) следующего поколения.

«AUKUS — это мощное партнерство, которое впервые в истории будет означать совместную работу трех подводных флотов как в Атлантическом, так и в Тихом океане»,— не скрывал своего удовлетворения Риши Сунак.

В свою очередь, президент Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов, беспокоит ли его, что Китай может усмотреть агрессию в развивающемся партнерстве AUKUS. Он также сообщил, что хотел бы вскоре провести новый разговор по телефонной или видеосвязи с Си Цзиньпином, переизбранным на сессии ВСНП на третий срок.

Однако никаких сигналов о готовности Пекина вести диалог одновременно с повышением градуса конфронтации, которую американская сторона определяет термином «стратегическое сдерживание», не поступает. Контакты военных ведомств США и Китая остаются замороженными. «Министр (Ллойд.— “Ъ”) Остин уже пару раз пытался связаться со своим коллегой. К сожалению, КНР не ответила взаимностью»,— посетовал в понедельник глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, добавив, что США стремятся к «поддержанию диалога» с Китаем.

Между тем тезис о стремлении к диалогу звучит двусмысленно, учитывая, что новый министр обороны Китая Ли Шанфу, назначенный на эту должность на сессии ВСНП, находится под американскими санкциями. В 2018 году США ввели санкции против него (а также департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, который он тогда возглавлял) в связи с покупкой российских самолетов Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

В своем поздравлении генерал-полковнику Ли Шанфу по случаю его избрания министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень и стали опорой глобальной стабильности. «Выражаю уверенность в том, что ваша деятельность на этом посту будет способствовать развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области военного и военно-технического сотрудничества»,— добавил господин Шойгу.

В ответ на продолжающуюся активизацию военно-технических связей Китая и России США пересматривают собственную оборонную стратегию.

Подтверждением этого стали состоявшиеся на прошлой неделе слушания по Китаю сразу в двух профильных комитетах Сената Конгресса США.

Как заявил в комитете по делам вооруженных сил глава Стратегического командования вооруженных сил США Энтони Коттон, Соединенным Штатам необходимо пересмотреть подходы в вопросе стратегического сдерживания в связи с наращиванием Китаем ядерных сил, еще раз «обсудив расстановку сил» и набор инструментов сдерживания, которые они могут использовать.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Стратегического командования сообщила, что Китай уже обладает большим, чем США, числом пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. В связи с этим The Wall Street Journal обратила внимание на то, что некоторые американские законодатели уже призывают увеличить ядерный потенциал США для противостояния Китаю и России.

Бурная дискуссия о том, каким должен быть ответ США на активизацию военно-технических связей Китая и России, развернулась на слушаниях в комитете по разведке Сената, на которых выступила директор Национальной разведки Эврил Хейнс. Представляя ежегодный отчет о «мировых угрозах», госпожа Хейнс донесла до законодателей главный вывод американских спецслужб: на нынешнем этапе Китай рассматривает партнерство с Россией как способ ослабить США. Как следует из ее выступления, несмотря на «глобальное недовольство» спецоперацией на Украине, Китай «будет сохранять свое дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы продолжать пытаться бросать вызов Соединенным Штатам».

Отвечая на вопрос сенатора Ангуса Кинга, можно ли считать отношения между Китаем и Россией «временным браком по расчету» или долгосрочными отношениями, госпожа Хейнс заметила: «Мы не считаем, что они станут такими же союзниками, как союзники по НАТО. Но тем не менее мы видим наращивание взаимодействия во всех секторах».

«Мы видим, что они оказывают помощь России в контексте (украинского.— “Ъ”) конфликта»,—добавила глава Национальной разведки США. Впрочем, по ее мнению, Пекину «все более неудобен уровень помощи» и он «не стремится делать это так же публично, как в иной ситуации, учитывая связанные с этим риски для репутации».

Что же касается будущего участия Китая в контроле над стратегическими вооружениями, то, по оценкам американского разведывательного сообщества, Китай будет избегать подписания соглашений о контроле за ядерным оружием, по крайней мере до тех пор, пока он не модернизирует и не нарастит свой арсенал. «Пекин не заинтересован в соглашениях, которые ограничивают его планы, и не согласится на переговоры, которые закрепляют преимущества США или России»,— отмечается в докладе американских спецслужб.

Сергей Строкань