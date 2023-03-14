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Коммерсантъ FM
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Австралия закупит до пяти американских атомных подлодок

Альянс Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности (AUKUS) объявил о договоренностях по поставкам Канберре атомных подводных лодок (АПЛ). Австралия купит у США три подлодки в начале 2030-х годов и может также заключить сделку еще на две АПЛ. Кроме того, к началу 2040-х годов Канберра планирует начать производство нового типа АПЛ SSN AUKUS по британскому проекту, который будет дополнен «передовыми австралийскими и американскими технологиями».

Подробности сотрудничества в сфере атомных подлодок были объявлены на встрече президента США Джо Байдена, премьера Великобритании Риши Сунака и премьера Австралии Энтони Альбанеза. Господин Байден отметил, что речь идет о подлодках без ядерного вооружения. Австралия также не будет производить для них топливо.

Кроме производства новых АПЛ стороны также договорились о размещении с 2027 года в Австралии подлодок США и Великобритании на ротационной основе. В состав Ротационных подводных сил «Запад» войдут одна британская АПЛ класса Astute и до четырех американских АПЛ класса Virginia.

О сотрудничестве трех стран — в материале «Ъ» «Болезненный AUKUS».

Леонид Уварчев

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