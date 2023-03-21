Печать русскости

Продажи литературы на иностранном языке в России в феврале снизились на 15–30% в натуральном выражении год к году, говорят участники рынка. Они связывают падение с уходом Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, международного оптового продавца книг Gardners, а также снижением числа иностранцев в РФ. Издательства и маркетплейсы распродают складские запасы со скидками. Они убеждены, что сокращение поставок литературы на иностранном языке не окажет существенного влияния на рынок, поскольку этот сегмент всегда был востребован очень узкой аудиторией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Собеседники “Ъ” на книжном рынке, а также источник, близкий к одному из крупных дистрибуторов, говорят о резком падении продаж в РФ изданий на иностранных языках: в феврале они снизились в штуках на 15–30% год к году.

После начала военных действий на Украине многие зарубежные издательства заявили о приостановке работы на российском рынке (см. “Ъ” от 21 марта 2022 года). В их числе были крупнейший в мире издатель книг на английском языке концерн Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, международный оптовый продавец книг Gardners. Источники “Ъ” говорили, что поставки своей литературы остановили также Hachette UK, Ebury, Berrett Kohler, агентство Michael O’Mara.

Сейчас литературу на иностранном языке можно приобрести в книжных магазинах «Москва», «Молодая гвардия», «Дом иностранной книги», «Букбридж», сети «Читай-город —Буквоед». Они не ответили “Ъ”. Представитель одного из книжных домов рассказал, что поставки почти прекратились, а ассортимент сегмента упал на 40%: «Сейчас это в основном учебная литература, причем на нее делают большие скидки, потому что спрос невысокий, если не считать оптовые заказы из школ».

Объем продаж российского рынка книг, без учета учебной литературы, по данным «Эксмо-АСТ», в 2022 году увеличился на 10% и достиг 109 млрд руб. Число выпущенных книг и брошюр в России по итогам 2022 года снизилось на 0,3%, до 108 тыс. изданий, говорилось в отчете российской книжной палаты (см. “Ъ” от 28 февраля).

Источники “Ъ” на книжном рынке отмечают также, что многие маркетплейсы распродают складские остатки, предлагая скидки на литературу на иностранных языках в размере 10–15%. В Widberries сказали “Ъ”, что пока не наблюдают снижения динамики продаж, скорее наоборот: «Интерес растет благодаря тому, что жители нашей страны активно изучают иностранные языки». Самое популярное издание на платформе — комплект из пяти книг о Гарри Поттере на английском языке и в подарочной упаковке. В Ozon добавили, что за девять месяцев 2022 года штучные продажи книга на немецком языке, например, выросли год к году в 8,6 раза, на английском — в 6 раз. Более свежие данные в компаниях не предоставили.

«Продажей литературы на иностранных языках в основном занимаются в России книготорговые компании, а не издатели, поскольку такие книги по больше части импортируются»,— объяснил гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин. По его мнению, падение продаж литературы на иностранных языках можно объяснить снижением числа иностранцев, которые проживают в России. В «Эксмо-АСТ» отказались от комментариев.

Сокращение поставок литературы на иностранном языке не окажет существенного влияния на российский книжный рынок, считает глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов: «Она была всегда достаточно нишевым сегментом. В России вообще мало людей, которые интересуются изданиями на иностранных языках». Он также подчеркнул, что импорт подобных книг в Россию и до начала военных действий на Украине сопровождался сложностями с логистикой. По словам господина Харитонова, покупать литературу на иностранных языках «всегда было дороже, чем, например, в Европе».

Юлия Юрасова