Самиздат гонит цифру

Независимые писатели (самостоятельно публикующие свои произведения на самиздат-платформах в интернете) зарабатывают в среднем 50–70 тыс. руб. в месяц, следует из опроса, проведенного «Литнетом». В «ЛитРесе» отмечают, что топовые авторы зарабатывают более 1 млн руб. в месяц. Этому сегменту рынка сейчас благоприятствует конъюнктура: в условиях потери иностранных лицензий издательства готовы искать новых авторов на самиздатовских площадках, в то же время оставляя писателям часть прав на независимые онлайн-публикации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием литературной платформы «Литнет» о заработке и демографии независимых писателей (не сотрудничают с издательствами и публикуют свои произведения самостоятельно). Из него следует, что 68% независимых авторов в целом получают ежемесячный доход от опубликованного ими и 32% — не зарабатывают, так как размещают книги бесплатно. Медианный доход независимых авторов составляет 50–70 тыс. руб. в месяц, 20% опрошенных ответили, что зарабатывают на писательстве больше 100 тыс. руб. Такие данные следуют из опроса 1,2 тыс. авторов, который проходил с 26 января по 25 февраля 2023 года.

Каждый третий автор (35%) имеет фултайм-работу, 30% опрошенных посвящают творчеству все свое время. Частичная занятость (20%), обучение (10%) и пенсия (4%) — на третьем, четвертом и пятом месте соответственно по популярности среди ответов о характере занятости.

В литературную сферу респонденты пришли из разных областей. С небольшим перевесом в опросе лидирует образовательный сектор — его отметили 14% респондентов. 7% опрошенных изначально работали или работают в IT. 72% респондентов имеют высшее образование.

Количество зарегистрированных пользователей «ЛитРес: Самиздат» в прошлом году увеличилось на 57%, а количество новых публикаций — на 20%, говорит гендиректор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев. По итогам 2022 года роялти независимых авторов, которые входят в топ-50 digital «ЛитРес», в среднем в месяц могут составлять от 200 тыс. руб., а топовые зарабатывают более 1 млн руб. в месяц, говорит он.

Самиздат растет быстрее цифрового книжного рынка в целом. Как писал “Ъ” 27 февраля, рост рынка самиздат-литературы в России по итогам 2022 года замедлился до 20% (его емкость оценивается в 3,2 млрд руб.), а рынок электронных и аудиокниг (11 млрд руб.) не показал роста вообще.

Для издательств самиздатовские платформы — перспективный ресурс пополнения контента, считают участники рынка. После начала военных действий на Украине поставлять новинки в Россию отказались многие международные издательские дома, в числе которых Penguin Random House, Simon & Schuster, John Wiley & Sons и др. «Платформы самиздата для издателей массовой литературы — понятный ресурс с измеримым показателем потенциала: чем больше подписчиков и скачиваний, тем больше шансов найти потенциальный бестселлер, хотя независимое, особенно сетевое, и традиционное книгоиздание во многом расходятся»,— говорит главный редактор «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева.

«Мы следим за развитием платформ самиздата. Среди авторов, которые начинали в самиздате, а затем стали издаваться у нас,— Ася Лавринович, Макс Глебов, Алексей Сальников»,— заявил “Ъ” совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Конкуренции между платформами и издательствами при этом, как правило, не возникает. «Это скорее партнерство: обычно авторы не принимают решения отдать сразу все права в издательство, скорее они разделяют их. Часть прав — на публикацию печатной книги, а электронную версию оставляют себе для управления»,— говорит владелец «Литнета» Борис Макаренков. «Перестает ли автор, приходя к нам, издаваться в самиздате, решается индивидуально, но мы сами не заинтересованы в отрыве автора от его аудитории»,— признает Олег Новиков.

Валерия Лебедева