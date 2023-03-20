«Социальные сети и интернет в целом — новые факторы риска»

Президент России Владимир Путин поставил перед органами внутренних дел задачу пресекать попытки раскачать изнутри российское общество. 20 марта он участвовал в заседании коллегии МВД. Глава ведомства Владимир Колокольцев, со своей стороны, сообщил об успешной борьбе с различными вбросами и провокациями, в том числе и в интернете. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе напоминает историю о том, как пассажир метро донес на попутчика из-за подозрительных картинок в смартфоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Москве проходила очередная итоговая коллегия МВД с участием президента Владимира Путина, что, как нетрудно догадаться, подчеркивает значимость этого события. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая с отчетным докладом, в частности, отметил, что в 2022 году россияне «постоянно подвергались массированным вбросам провокационного характера» в интернете. Сотрудники выявили 5 тыс. правонарушений и 41 преступление по новой статье УК о распространении фейков про российскую армию.

Сюда же можно добавить информацию Следственного комитета о возбуждении более 150 уголовных дел из-за соответствующих высказываний. Фигурантами стали 136 человек, в суд было передано 53 дела. Владимир Путин, со своей стороны, призвал органы внутренних дел среди прочего препятствовать попыткам раскачать общество и распространению экстремистской идеологии.

Президент России Владимир Путин: Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника. Это очевидные вещи. Это ясно из характера действий, это ясно из оперативных источников. Мы читаем эти документы.

Также следует следить за молодежью — принимать меры профилактики преступлений в этой среде. Вот одна из обсуждаемых сегодня тем: гражданин ехал в московском метро — что-то эдакое в своем телефоне рассматривал. Бдительный пассажир по соседству пригляделся и пришел к неутешительному выводу: да это же картинки, дискредитирующие армию. Как и положено, он немедленно сообщил в полицию. Сотрудники среагировали молниеносно — задержали, и злодей в итоге посажен на 14 суток.

И такие случаи в последнее время не редкость. Можно даже рискнуть сказать, что они прочно входят в нашу жизнь. То в школе ученик что-то не то скажет — бдительные родители, учителя, а теперь уже и наставники не проходят мимо возмутителя спокойствия. И органы реагируют. Что-то такое уже было в нашей истории, спросите вы. Да, было. Есть у нас на сей счет определенные традиции. Поэтому сомневаться не стоит — даже без органов внутренних дел люди стоят на страже общественного спокойствия.

А как же тайна переписки? А может быть, тот самый гражданин, так сказать, в порядке ознакомления все это рассматривал, ведь теоретически можно и не знать, какие картинки — клевета и экстремизм, а какие — шутка, юмор. Но был же суд — он, наверное, во всем разобрался. Как же иначе. Можно, конечно, поспорить, насколько подобные явления способствуют общественному успокоению, если следить друг за другом.

И так невольно придет в голову мысль, что смартфон, социальные сети и весь интернет в целом — это как бы уже факторы риска. Но, как бы то ни было, и органы работают, и население не проходит мимо нарушителей. Так и придем к гармонии, станем единым целым. А что невинные могут пострадать, так, видно, ничего не поделаешь. Лес рубят — щепки летят. Хорошо сказано. Не в бровь, а в глаз.

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