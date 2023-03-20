Путин призвал МВД пресекать несанкционированные митинги и попытки «раскачать общество»

Президент России Владимир Путин потребовал от сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) оперативно пресекать незаконные уличные акции и распространение экстремистской идеологии, направленной на то, чтобы «раскачать» российское общество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Провокации, незаконные уличные акции или иные попытки противника и его агентуры раскачать общество должны пресекаться. Оперативно пресекаться»,— заявил глава государства в ходе коллегии МВД. По его мнению, именно деятельность по организации незаконных акций и дестабилизации общества является «ключевой в работе противника против России».

«Мы читаем оперативные документы, где стоят такие задачи — раскачать общество изнутри»,— подчеркнул Владимир Путин.

Он также обратил внимание на то, что количество преступлений экстремистской направленности в России возросло в 2022 году. По словам российского президента, сотрудники МВД и других силовых ведомств успешно пресекали экстремистскую деятельность и «попытки дестабилизировать ситуацию».

Также господин Путин отметил успешную работу МВД по обеспечению безопасности дорожного движения, порядка на улице и в местах массового пребывания граждан, на транспорте.

Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что за 2022 год в России суды вынесли обвинительные приговоры по статье о терроризме и экстремизме в отношении более 1,5 тыс. лиц. Из них 875 были осуждены за преступления террористической направленности, 693 — экстремистской.

Александр Кислов