Глава МВД сообщил о 5 тыс. правонарушений, связанных с фейками про армию

МВД по итогам 2022 года выявило 5 тыс. правонарушений и 41 преступление, связанные с распространением фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ). Об этом рассказал глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенной коллегии МВД с участием Владимира Путина. Он утверждает, что россияне в интернете «постоянно подвергались массированным вбросам провокационного характера».

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По словам министра, МВД совместно с Роскомнадзором пресекло «порядка 160 тыс. ложных и других запрещенных сведений». «Задокументировано почти 90 фактов заведомо недостоверных публикаций о нашей армии»,— сообщил господин Колокольцев, выступая на коллегии (цитата по «Интерфаксу»).

Следственный комитет России в феврале сообщал, что возбудил более 150 уголовных дел из-за высказываний, дискредитирующих вооруженные силы России. Фигурантами этих дел стали 136 человек, в суд было передано 53 дела. В начале марта «Яблоко» внесло в Мосгордуму проект амнистии по уголовным статьям о фейках, дискредитации и призыве к санкциям.

Лаура Кеффер