В Екатеринбурге суд на три месяца закрыл суши-маркет, где клиенты заразились сальмонеллезом

Суд на три месяца закрыл суши-маркет «Фишка 96» на улице Рябинина в Екатеринбурге, где после заказа еды четыре человека заразились сальмонеллезом, сообщила пресс-служа свердловского управления Роспотребнадзора. «Сегодня суд принял решение о приостановлении деятельности объекта общепита на 90 суток с учетом фактического времени закрытия. Эпидрасследование продолжается. Виновные будут привлечены к ответственности»,— говорится в сообщении.

Напомним, среди заразившихся был один ребенок, трех человек госпитализировали. В пробах продукции «Фишки 96» обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Как показало эпидрасследование, в павильоне на улице Рябинина, из которого осуществлялась доставка блюд, выявлены многочисленные нарушения СанПиН. Напомни, по факту заболевания клиентов суши-маркета следователи проводят процессуальную проверку.

До этого в Екатеринбурге произошло массовое отравление посетителей закусочных «У Аро». С 16 по 19 января острую кишечную инфекцию выявили у 15 клиентов заведения на улице Декабристов. 20 января суд на три месяца закрыл заведение. Затем заболели пять клиентов закусочной на улице Волгоградская. В ходе проверок Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения СанПиН.

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Диана Сунагатуллина