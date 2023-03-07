В Екатеринбурге четыре клиента суши-маркета заразились сальмонеллезом

Четверо жителей Екатеринбурге заразились сальмонеллезом после заказа блюд в суши-маркете «Фишка 96». Об этом сообщил свердловский Роспотребнадзор. Среди пострадавших — один ребенок, трое человек госпитализированы. В пробах продукции заведения обнаружены бактерии группы кишечной палочки. На суши-маркет наложен запрет деятельности, в суд направили документы для временного закрытия павильона.

Как показало эпидрасследование, в павильоне на улице Рябинина, 18/2, из которого осуществлялась доставка блюд, выявлены многочисленные нарушения СанПиН. В частности, прием продукции осуществляется без документов, а часть инвентаря не имеет маркировки. Повара используют разделочные ножи, ручки которых перемотаны тканью.

«Текущая и генеральная уборка не проводится должным образом: на полу обнаружены остатки пищи, загрязненные картонные настилы, жировые подтеки на стенах, внутри и снаружи моечных ванн. На предприятии летают мухи. Бачки для сбора мусора не имеют крышек. Ежедневный осмотр работников не проводится»,— добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге произошло массовое отравление посетителей закусочных «У Аро». Сначала 16 по 19 января острую кишечную инфекцию выявили у 15 клиентов заведения на улице Декабристов. Затем заболели пять клиентов закусочной на улице Волгоградская. В ходе проверок Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения СанПиН.

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Диана Сунагатуллина