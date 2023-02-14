СКР проводит проверку по факту второго массового отравления в Екатеринбурге

Пять клиентов закусочной «У Аро» на улице Волгоградская в Екатеринбурге в период с 4 по 10 февраля заболели острой кишечной инфекцией, двое из них госпитализированы, сообщил свердловский Роспотребнадзор. В СКР сообщили, что следственный отдел по Верх-Исетскому району проводит проверку сообщения о том, что «несколько человек отравились после приобретения и употребления продуктов питания в павильоне закусочной».

В ходе своего расследования сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения СанПиН в заведении. Лабораторное обследование установило, что возбудителем болезни у пострадавших является нововирус 2 типа. Он же был обнаружен у одного из сотрудников закусочной. «Составлен протокол о временном запрете деятельности объекта с 10 февраля, решением суда от 13 февраля деятельность объекта приостановлена сроком на 90 суток»,— говорится на сайте службы.

Это уже второе массовое отравление за месяц. С 16 по 19 января острую кишечную инфекцию выявили у 15 клиентов закусочной «У Аро» на улице Декабристов. В ходе проверки заведения Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения СанПиН. 20 января Октябрьский райсуд Екатеринбурга закрыл заведение на 90 дней.

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Василий Алексеев