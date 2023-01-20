Суд на три месяца закрыл закусочную Екатеринбурга, где отравились 15 человек

Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал владелицу закусочной «У Аро» на улице Декабристов виновной по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил ей наказание в виде закрытия заведения на 90 дней. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Напомним, с 16 по 19 января у 15 посетителей закусочной «У Аро» выявили острую кишечную инфекцию. Среди них восемь — студенты колледжа имени Ползунова. В их общежитии предписали провести санитарно-профилактические мероприятия. Госпитализированы 11 человек.

В ходе проверки Роспотребнадзора в закусочной выявили многочисленные нарушения СанПиН. Кроме того, лабораторные исследования выявили бактерии группы кишечной палочки во всех пробах шаурмы с курицей и со свининой, хот-догом в лаваше и в овощах. По факту отравления проверку проведет СКР по Свердловской области. О ее результатах поручил отчитаться глава СКР Александр Бастрыкин.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина