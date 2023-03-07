Следователи проверят суши-маркет в Екатеринбурге, клиенты которого заразились сальмонеллезом

Следователи организовали процессуальную проверку после сообщения о заболевании нескольких клиентов закусочной в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба СКР по Свердловской области. Следователи выясняют точное число пострадавших и устанавливают степень тяжести вреда, причиненного их здоровью. В ходе проверки будут опрошены пострадавшие и сотрудники заведения, а также проверена документация о работе предприятия общественного питания.

Напомним, четверо жителей Екатеринбурге заразились сальмонеллезом после заказа блюд в суши-маркете «Фишка 96». Среди пострадавших — один ребенок, трое человек госпитализированы. В пробах продукции заведения обнаружены бактерии группы кишечной палочки. На суши-маркет наложен запрет деятельности, в суд направили документы для временного закрытия павильона. Как показало эпидрасследование, в павильоне на улице Рябинина, 18/2, из которого осуществлялась доставка блюд, выявлены многочисленные нарушения СанПиН.

До этого в Екатеринбурге произошло массовое отравление посетителей закусочных «У Аро». С 16 по 19 января острую кишечную инфекцию выявили у 15 клиентов заведения на улице Декабристов. 20 января суд закрыл заведение на 90 дней. Затем заболели пять клиентов закусочной на улице Волгоградская. В ходе проверок Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения СанПиН.

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Диана Сунагатуллина