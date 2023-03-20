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Коммерсантъ FM
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Цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с декабря 2021 года

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE упала на 2,73%, до $70,97 за баррель. Она опустилась ниже $71 впервые с декабря 2021 года. Фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 2,66%, до $65,13 за баррель.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По прогнозу Bank of America, стоимость Brent в 2023 году увеличится в среднем до $100 за баррель. Предполагаемый рост ожидается благодаря восстановлению спроса на нефть в Китае в сочетании с сокращением поставок нефти из России. Тем временем дисконт Urals к Brent продолжает снижаться.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Российскую нефть просят пригнуться».

Лаура Кеффер

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