Цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с декабря 2021 года

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE упала на 2,73%, до $70,97 за баррель. Она опустилась ниже $71 впервые с декабря 2021 года. Фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 2,66%, до $65,13 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По прогнозу Bank of America, стоимость Brent в 2023 году увеличится в среднем до $100 за баррель. Предполагаемый рост ожидается благодаря восстановлению спроса на нефть в Китае в сочетании с сокращением поставок нефти из России. Тем временем дисконт Urals к Brent продолжает снижаться.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Российскую нефть просят пригнуться».

Лаура Кеффер