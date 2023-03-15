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Коммерсантъ FM
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Дисконт Urals к Brent продолжил снижаться

Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 февраля по 14 марта составила $50,80 за баррель, сообщил Минфин РФ. Дисконт российской марки к эталонной Brent постепенно снижается.

Средняя цена Brent за тот же период составила $83,05 (данные «Интерфакс»). Таким образом, дисконт Urals к Brent составил 38,8%, тогда как за период с 15 декабря по 14 января он достигал 43%, а с 14 января по 15 февраля — около 40,5%.

Вместе с тем Минфин сообщает о росте экспортной пошлины на нефть с 1 апреля c $14,2 до $14,3 за тонну. С 1 марта пошлина прибавила $1,4, тогда как в первые два месяца зимы снижалась, в том числе сразу более чем в два раза.

В феврале нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 521,2 млрд руб. За первые два месяца этого года нефтегазовых доходов в бюджет собрано 946,7 млрд руб., что на 46,4% меньше, чем было годом ранее.

Подробнее о февральских показателях — в публикации «Ъ» «Нефтегазовые доходы оттолкнулись от дна».

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