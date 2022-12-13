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Коммерсантъ FM
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Bank of America спрогнозировал цену нефти Brent в 2023 году в $100 за баррель

Аналитики Bank of America (BofA) прогнозируют, что цена на нефть марки Brent, которая в настоящее время составляет $76,73, вырастет в среднем до $100 за баррель в 2023 году. Ранее в BofA ожидали, что Brent может вырасти до $110 в следующем году.

Предполагаемый рост до $100 за баррель произойдет благодаря восстановлению спроса на нефть в Китае в сочетании с сокращением поставок нефти из России. «Наши прогнозы спроса на нефть и цен на 2023 год в значительной степени зависят от устойчивого роста спроса в Китае и Индии, поэтому любые задержки с возобновлением поставок в Азию могут повлиять на нашу ожидаемую ценовую траекторию»,— заявили в банке (цитата по Oil Price). 4 декабря в BofA прогнозировали повышение цены до $110. Тогда Аналитики банка заявили, что ограничение цен на российскую нефть остается потенциальным риском.

Цена на российскую нефть Urals уже упала ниже введенного потолка. По данным Bloomberg, после вступления ограничений в силу она снизилась с $52 до $44 за баррель. Ориентированная на Азию отечественная марка ESPO стоит около $69.

6 декабря Управление энергетической информации Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти Brent в 2022 году с $102,13 до $101,48 за баррель.

Подробнее о прогнозах аналитиков BofA — в материале «Ъ» «Управляющие настроились на китайский рост».

Мария Федотова

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