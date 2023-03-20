Командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ

Армия Украина теряет лучших пилотов в ожидании истребителей F-16, заявил в интервью The Times командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов. По его словам, США считают, что украинским летчикам для подготовки к полетам на F-16 нужно менее шести месяцев обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Air Force / Senior Airman Ali Stewart / Reuters Фото: Air Force / Senior Airman Ali Stewart / Reuters

Сергей Голубцов рассказал, что двое летчиков недавно вернулись из США, где три недели обучались на тренажере тому, как летать на F-16. Он отметил, что «результаты оказались очень хорошими». Однако командующий ВВС Украины пожаловался на промедление с поставками вооружения от стран Запада, в том числе F-16. «Я потерял некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования»,— сказал Сергей Голубцов.

Власти Украины говорили, что стране нужно около 180 истребителей. Президент США Джо Байден отказывался поставлять F-16, заявив, что они должны остаться в США. 18 марта Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче истребителей МиГ-29. Готовность отправить истребители выражала и Польша.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер