Губернаторов ведут на контакт

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Правительство хочет перевести рабочую переписку чиновников, в том числе глав регионов, в разработанный VK специальный сервис для госслужащих. Минцифры намерено заменить им иностранные мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp, а также программы для видеоконференций и электронной почты. Но внедрение системы вряд ли радикально изменит привычки чиновников, которые на фоне блокировки Instagram (деятельность Meta по ведению сети объявлена в России экстремистской и запрещена) начали продвигать свои каналы в Telegram, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву к 3 июня направить высшим должностным лицам регионов России рекомендации по установке отечественных мессенджеров, следует из списка поручений от 25 мая (есть у “Ъ”). Документ был опубликован в Telegram-канале «Майский указ». Его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера.

Господин Чернышенко обратил внимание губернаторов и федеральных органов исполнительной власти на «необходимость использования в рамках служебной деятельности исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями». Вице-премьер сослался на пункты списка поручений правительства, составленного еще в марте 2020 года, во время перевода чиновников на удаленную работу из-за коронавируса.

Мессенджер, о котором идет речь в поручении,— часть разработанного VK автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС), сообщили “Ъ” в аппарате господина Чернышенко. Сервис работает в браузере, объединяя почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал.

Платформа уже внедряется в органах власти, до конца 2023 года планируется создать на ее основе федеральную государственную систему и подключить к ней всех госслужащих, рассказали “Ъ” в Минцифры. Там добавили, что цель состоит в импортозамещении не только мессенджеров Telegram и WhatsApp, но и почтового сервера Microsoft Exchange, облачного офисного ПО Google Docs, сервисов видеоконференций Zoom и Skype.

Минцифры объявляло тендер на создание АРМ для госслужащих в октябре 2021 года (см. “Ъ” от 26 октября), контракт со структурой VK (тогда ООО «Мэйл.ру цифровые технологии») был подписан в ноябре за 450,5 млн руб. Как сообщал VK, система будет создана на базе корпоративного мессенджера VK Teams. Использование системы для органов власти будет бесплатным, уточнили “Ъ” в Минцифры. В VK отказались от комментариев.

Чиновники предпринимали попытки заменить зарубежные мессенджеры отечественными еще со времен блокировки Telegram в России (с 2018 по 2020 год). С тех пор пресс-коллы пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова организуются через ICQ, также принадлежащем VK. В то же время с марта губернаторы и ряд других чиновников начали активно продвигать свои каналы в Telegram: так они отреагировали сначала на модерацию в Instagram, а затем — на блокировку соцсети в РФ (см. “Ъ” от 12 марта).

Губернаторы пользуются Telegram как социальной сетью и используют его «не для внутренней переписки, а для коммуникации с избирателями», уверяет президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его мнению, поручение вице-премьера вряд ли изменит то, как губернаторы ведут свои каналы: «Тем более что Telegram сейчас на подъеме, и, как мы видим, нет большого перетока аудитории из Instagram во "ВКонтакте"».

Чиновники будут пользоваться разработанным для них АРМ, если это отнесут к вопросам трудовой дисциплины, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Разработка VK вряд ли побудит полностью отказаться от тех мессенджеров, которыми они привыкли пользоваться, уверен эксперт: «Будет тяжело доказать, пользуется ли человек приложениями, установленными на его телефоне, только в личных целях или нет, граница между личным и трудовым не особо ясна». Господин Кусков также считает, что Минцифры стоит разрабатывать не только веб-версию системы, но и нативные приложения для телефонов, поскольку они работают «более оперативно».

Юрий Литвиненко, Юлия Тишина