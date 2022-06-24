Видеопатриотизм

Чиновники начали исполнять поручение правительства об отказе от использования в служебных коммуникациях зарубежных сервисов Zoom, Webex, WhatsApp. Минэкономики, в частности, рекомендовало сотрудникам перейти на корпоративный мессенджер от VK и TrueConf. Такие инициативы могут способствовать росту спроса на российские сервисы видео-конференц-связи, считают их разработчики, но список рекомендуемых продуктов должен быть гораздо шире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом директора департамента цифровой трансформации Минэкономики Александра Маслова первому замминистра Илье Торосову и ряду других сотрудников министерства о «недопустимости использования для служебного взаимодействия» зарубежных мессенджеров и сервисов видео-конференц-связи (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). Господин Маслов предлагает коллегами взамен TrueConf (принадлежит АО ТКС, 100% компании у Станислава Солдатова) и VKTeam (принадлежит VK).

В Минэкономики отказались «комментировать детали служебной переписки», уточнив, что коммуникации сотрудников «осуществляются в основном средствами корпоративной электронной почты». В министерстве добавили, что работают над «внедрением отечественного средства обмена мгновенными сообщениями». Однако, уточнили в Минэкономики, о запрете использования, например, Telegram до сих пор речи не шло.

Отказаться от иностранных мессенджеров для рабочих переписок чиновникам как в регионах, так и в федеральных органах власти 1 июня поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ответственным назначено Минцифры, которое рекомендовало чиновникам перевести рабочую переписку в разработанный VK сервис для госслужащих (см. “Ъ” от 1 июня). В аппарате господина Чернышенко на запрос “Ъ” не ответили.

Это не первая попытка властей принудить государственных служащих переходить на отечественные мессенджеры и средства видео-конференц-связи. Летом 2021 года в госпрограмме «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий» содержались рекомендации учителям школ и преподавателям вузов, согласно которым те должны были общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов. (см. “Ъ” от 9 августа 2021 года). В Минобрнауки на запрос “Ъ” не ответили.

Отечественные разработчики ожидают повышения спроса на свои решения в несколько раз в связи с новыми поручениями властей. По словам гендиректора IVA Technologies (сервис IVA MCU) Станислава Иодковского, спрос на решения компании в B2G во втором квартале уже увеличился в три-четыре раза по сравнению с первым кварталом (абсолютные цифры он не раскрывает). Еще более активного интереса к российским продуктам господин Иодковский ожидает в корпоративном секторе, столкнувшемся с проблемами из-за ухода иностранных поставщиков.

В Vinteo также отмечают трехкратный рост спроса на систему видео-конференц-связи, причем 45% приходится на B2B-сегмент: «В первую очередь это компании нефтегазового сектора, финансовые организации». Директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов подтверждает, что спрос на их решение «серьезно вырос с начала марта» со стороны бизнес-заказчиков, не комментируя использование сервиса госорганами.

В то же время ряд участников рынка недоволен тем, что чиновникам прямо рекомендуется переходить именно на TrueConf. «Минцифры начало рассылать в госорганы письма с настоятельной рекомендацией использовать TrueConf еще в начале пандемии. В списки и каталоги импортозамещения видео-конференц-связи подавались несколько отечественных разработчиков, включая и "ВидеоМост", но в рассылках министерства оказывается только TrueConf»,— утверждает директор по продажам «ВидеоМоста» Дмитрий Шульга. Он добавляет, что его компания не раз обращалась к составителям списков для импортозамещения с вопросом, почему ее сервис не попадает в рекомендации: «Похоже, мы имеем дело с системным и несправедливым продвижением одного поставщика в ущерб другим отечественным разработчикам».

Никита Королев