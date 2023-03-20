Инвесторы вспомнили Lehman Brothers

На минувшей неделе международные инвесторы рекордными темпами с пандемийного 2020 года скупали акции фондов денежного рынка. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), нерезиденты инвестировали в такие фонды $113 млрд, что почти в пять раз выше показателя предыдущей недели. Инвесторы наращивают вложения и в американские казначейские облигации, а также золото на фоне банковского кризиса в США и Европе, который может привести к рецессии мировой экономики и падению прибылей компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Международные инвесторы активно наращивают вложения в защитные активы. По данным Bank of America (BofA, учитывает данные EPFR), по итогам недели, закончившейся 15 марта, чистый приток клиентских средств в фонды денежного рынка составил почти $113 млрд. Это в пять раз больше привлечений неделей ранее и максимальный результат с апреля 2020 года. С начала года фонды данной категории привлекли свыше $300 млрд.

Бегство инвесторов в фонды денежного рынка произошло на фоне разразившегося в США банковского кризиса, после банкротств Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, которые ударили и по другим банкам. Инвесторы проводят аналогии с 2008 годом, когда с банкротства Bear Stearns, по сути, начался мировой финансовый кризис, а коллапс Lehman Brothers стал его апогеем. «Сейчас похожая ассоциация с SVB и Credit Suisse (из-за финансовых проблем выставлен на продажу.— “Ъ”), психологически инвесторы опасаются начала нового финансового кризиса»,— отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Помимо возросших кредитных рисков самой банковской системы, вызванных массовым бегством вкладчиков, повысились и рецессионные риски. Как отмечает портфельный управляющий УК «Тринфико» Юрий Гроссман, в результате банкротства целого ряда крупных и средних банков экономика лишится значительной части ликвидности, в том числе кредитов для развития бизнеса. По этой причине инвесторы массово сокращали вложения в акции. В результате ведущие европейские индексы потеряли 4–5,3%, американские индексы за две недели просели на 1,2–4,5%. В лидерах падения оказались акции банков, индекс MSCI World Financials потерял за неделю 6,3%, а за две недели — более 12%.

По мнению Юрия Гроссмана, в фонды денежного рынка могли уйти как часть депозитчиков, так и инвесторы, вышедшие из индексов акций. Интерес вырос и к другим защитным активам, таким как казначейские облигации США (UST) и золото. За минувшую неделю в фонды UST поступило почти $10 млрд, более чем вдвое выше показателя предыдущей недели. В золотые фонды было инвестировано $0,6 млрд, против $0,4 млрд неделей ранее, а котировки драгоценного металла приблизились к $2 тыс. за тройскую унцию (максимуму с апреля 2022 года).

Из-за изоляции российского фондового рынка внешние факторы на него оказывают ограниченное влияние. Индекс Московской биржи большую часть недели торговался ниже значений закрытия предшествующей недели, но на фоне рекордных дивидендов Сбербанка завершил неделю ростом более чем на 2% и впервые с сентября 2022 года закрылся выше уровня 2300 пунктов (см. “Ъ” от 17 марта). Однако падение цен на нефть марки Brent до $72 за баррель оказало негативное влияние на курс рубля — курс доллара превысил 77 руб./$, обновив максимум с апреля 2022 года.

По мнению Сергея Суверова, при обострении финансового кризиса рынки может накрыть новая волна распродажи акций, как в мире, так и в России. Рецессия в мировой экономике может привести к снижению цен на сырье на фоне сокращения потребления. «Именно через сырьевой канал потенциальный финансовый кризис на Западе окажет непосредственное влияние на российскую экономику и российских инвесторов»,— говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Впрочем, управляющие настроены оптимистично, так как американские и европейские власти оперативно приняли меры по предоставлению банкам ликвидности. Если эти меры успокоят население, прекратится паника и более серьезного банковского кризиса не случится, отмечает Юрий Гроссман, мировые рынки возобновят рост, что поддержит и российский рынок.

Виталий Гайдаев