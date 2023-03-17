Главный банк поддержал Центральный

Индекс Московской биржи впервые за полгода превысил уровень 2300 пунктов. Во многом это определялось динамикой акций Сбербанка, котировки которых выросли почти на 10% на фоне предложения набсовета выплатить рекордные дивиденды за прошлый год. На позитивную динамику российского фондового рынка повлияло сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 7,5%. Эксперты ожидают, что при стабилизации ситуации на рынках индекс может приблизиться к уровню 2400 пунктов, а к концу года достичь уровня 2500 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам торгов пятницы, 17 марта, индекс Московской биржи достиг 2322,78 пункта, обновив максимум с 20 сентября прошлого года. По сравнению с предыдущим днем индекс вырос на 2,86%. При этом объем торгов акциями, входящими в индекс Московской биржи, превысил 108 млрд руб., максимальное значение за полугодие.

Резкий рост индекса был обусловлен стремительным ростом котировок акций Сбербанка. В пятницу набсовет Сбербанка рекомендовал выплату дивидендов в размере 565 млрд руб., что стало рекордом в истории банка, из расчета 25 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Эти дивиденды подразумевали доходность к стоимости акций на начало дня в размере 13%, что значительно выше, чем в среднем по индексу.

В результате котировки обыкновенных акций банка по итогам торгов выросли больше чем на 9%, привилегированных — почти на 10%. Как указывает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых, вес Сбербанка в индексе Московской биржи составляет 16%. Объем торгов обыкновенными акциями Сбербанка составил больше половины суммарного объема торгов, превысив 60 млрд руб.

Российские публичные эмитенты до сих пор довольно редко платят дивиденды, даже при наличии чистой прибыли.

В частности, советы директоров «Распадской», Polymetal, TCS Group, Ros Agro приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам года. Тем не менее аналитики наблюдают постепенную нормализацию дивидендных выплат со стороны российских компаний. При этом «Фосагро», Московская биржа, «Позитив», НОВАТЭК объявили дивиденды, однако дивидендная доходность составляет 2–7%. Вряд ли «Газпром» будет столь же щедр, сомневается ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. В этом процессе, по его словам, участвуют далеко не все, но в течение года можно предположить возвращение к выплатам других ключевых участников отечественного рынка.

Позитивная динамика фондового рынка связана и с решением Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Это значит, что акциям будет пока несколько проще конкурировать с ОФЗ, которые предлагают более высокую доходность, чем индекс в целом, указывает госпожа Малых. «Когда и если возобновятся ожидания повышения ставки, то часть капитала может перейти из акций в ОФЗ»,— считает эксперт.

Дальнейшая динамика российского рынка будет зависеть от того, сумеют ли власти и регуляторы предотвратить разрастание проблем западного банковского сектора до масштабов мирового финансово-экономического кризиса, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«В отличие от других подобных сбоев, которые ранее купировались масштабными вливаниями ликвидности, сейчас этому препятствует высокая инфляция, которая может выйти из-под контроля в результате смягчения монетарной политики»,— предупреждает он.

Если ситуация на нефтяном рынке и на фондовых площадках хотя бы стабилизируется, индекс Московской биржи может направиться в район 2368–2378 пунктов, добавил господин Бабин. Этому будет способствовать и вероятное сохранение нисходящей динамики курса рубля, обусловленное падением экспортной выручки из-за санкций, геополитического дисконта в ценах на российское сырье, а также ухудшением конъюнктуры рынка сырья. При этом в краткосрочной перспективе нельзя исключать просадки индекса Московской биржи на волне фиксации прибыли, считает господин Кочетков. К концу 2023 года эксперт не исключает его повышение до 2400–2500 пунктов.

Ксения Куликова