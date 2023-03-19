Что происходит после ввода войск России на Украину. День 389-й

Президент Путин, комментируя уроки СВО, заявил, что предстоит многое сделать для развития сухопутных войск. Германия должна будет арестовать Владимира Путина при въезде в страну из-за решения Международного уголовного суда, заявил глава Минюста ФРГ Марко Бушман. Евросоюзу не хватает взрывчатых веществ для производства боеприпасов для Украины, сообщает The Financial Times. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ»

14:48. Три приграничных населенных пункта Курской области — село Троицкое, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский — были обстреляны со стороны Украины, никто не пострадал, повреждена ЛЭП — глава региона Роман Старовойт.

14:42. Миссия американских БПЛА в Черном море не является мирной, операторы напрямую вовлечены в конфликт — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

14:37. В станице Бакинская недалеко от города Горячий Ключ Краснодарского края состоялись похороны бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в ходе спецоперации на Украине. Церемония прошла несмотря на возражения городских властей, озабоченных тем, что могилы бойцов ЧВК заняли на кладбище уже около 500 из 780 мест, выделенных для жителей города.

14:14. Путин об уроках СВО: нам многое нужно сделать, в частности, для развития сухопутных войск.

14:13. Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации, хотя имеет его — Путин.

13:57. Следственный комитет РФ собирает материалы, которые бы могли лечь в основу работы трибунала (по Украине), который предложил создать глава ведомства Александр Бастрыкин — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13:47. Франция не ограничена каким-либо табу в деле помощи Киеву, заявила глава французского МИДа Катрин Колонна в интервью газете Le Journal du Dimanche. «Все, что позволяет помочь Украине, полезно, поскольку она находится в ситуации легитимной обороны»,— сказала министр.

13:16. Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила об отправке на Украину очередной партии военной помощи. Среди прочего ВСУ получат ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3, предназначенные для обслуживания танков Leopard 2, точное число таких машин не сообщается.

13:12. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин возложили цветы на месте захоронения первого главы республики Александра Захарченко и других защитников Донбасса — Пушилин в своем Telegram-канале.

12:23. Сигналы о воздушной тревоге прозвучали в воскресенье днем в трех областях Украины — Полтавской, Днепропетровской и Харьковской — данные официального украинского ресурса для оповещения.

11:23. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал выдачу досудебной палатой Международного уголовного суда ордера на арест президента Путина «психологической атакой, нацеленной на моральное состояние российского общества».

10:27. Заявка на прокачку российского газа в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа» на 19 марта составляет 39,4 млн куб. м — «Газпром».

9:37. Производство боеприпасов для Украины и их поставки задерживаются из-за нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе — The Financial Times.

8:46. Германия должна будет арестовать Владимира Путина при въезде в страну из-за решения Международного уголовного суда — глава Минюста ФРГ Марко Бушман. Ранее стало известно, что МУС выдал ордер на арест президента Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, так как они «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)». Кремль назвал решение суда «ничтожным с точки зрения права».

8:45. Президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, он объехал несколько районов города и пообщался с местными жителями — пресс-служба Кремля.

8:45. Президент Путин провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону и заслушал доклад начальника генштаба Герасимова — Кремль.