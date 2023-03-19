FT: ЕС столкнулся с трудностями в поставке боеприпасов Украине из-за дефицита взрывчатых веществ

Нехватка пороха, пластичных взрывчатых веществ и тротила мешает Евросоюзу стабильно поставлять боеприпасы на Украину, сообщает Financial TImes со ссылкой на чиновников и представителей рынка.

Немецкий чиновник заявил изданию, что фундаментальной проблемой Европы является невозможность наладить производство в оборонной промышленности на уровне, необходимом при полномасштабном вооруженном конфликте.

По словам председателя Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии Йиржи Хинека, «очень сложно» увеличить производство артиллерийских боеприпасов за короткое время, особенно в условиях нехватки сырья. Он заявил, что в Европе нет крупных производителей сырья, которое им необходимо. По его мнению, на увеличение объемов производства пороха уйдет около трех лет.

Представитель чешского производителя 155-мм боеприпасов Explosia сообщил FT, что заводы компании сейчас работают на полной мощности, а увеличить объемы производства возможно не раньше 2026 года.

Дефицит взрывчатых веществ привел к росту их цены в два, а в некоторых случаях в три раза, заявил изданию Антонио Каро, гендиректор компании FMG, производящей 155-мм боеприпасы. Подорожание сырья привело к росту цены на боеприпасы. По его словам, сейчас обычный снаряд стоит €850, что на 20% выше, чем до начала конфликта на Украине.

Ранее сегодня, 19 марта, Украина анонсировала новые пакеты военной помощи, в которые вошли и боеприпасы, от Германии, Дании, Канады, Франции и Эстонии. 8 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза согласились с необходимостью немедленных поставок Украине артиллерийских боеприпасов из оставшихся запасов на европейских складах.

Подробнее о наращивании военной помощи Украине — в материале «Привыкли руки к “Рамштайнам”».

Эрдни Кагалтынов