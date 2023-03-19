Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

FT: ЕС столкнулся с трудностями в поставке боеприпасов Украине из-за дефицита взрывчатых веществ

Нехватка пороха, пластичных взрывчатых веществ и тротила мешает Евросоюзу стабильно поставлять боеприпасы на Украину, сообщает Financial TImes со ссылкой на чиновников и представителей рынка.

Немецкий чиновник заявил изданию, что фундаментальной проблемой Европы является невозможность наладить производство в оборонной промышленности на уровне, необходимом при полномасштабном вооруженном конфликте.

По словам председателя Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии Йиржи Хинека, «очень сложно» увеличить производство артиллерийских боеприпасов за короткое время, особенно в условиях нехватки сырья. Он заявил, что в Европе нет крупных производителей сырья, которое им необходимо. По его мнению, на увеличение объемов производства пороха уйдет около трех лет.

Представитель чешского производителя 155-мм боеприпасов Explosia сообщил FT, что заводы компании сейчас работают на полной мощности, а увеличить объемы производства возможно не раньше 2026 года.

Дефицит взрывчатых веществ привел к росту их цены в два, а в некоторых случаях в три раза, заявил изданию Антонио Каро, гендиректор компании FMG, производящей 155-мм боеприпасы. Подорожание сырья привело к росту цены на боеприпасы. По его словам, сейчас обычный снаряд стоит €850, что на 20% выше, чем до начала конфликта на Украине.

Ранее сегодня, 19 марта, Украина анонсировала новые пакеты военной помощи, в которые вошли и боеприпасы, от Германии, Дании, Канады, Франции и Эстонии. 8 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза согласились с необходимостью немедленных поставок Украине артиллерийских боеприпасов из оставшихся запасов на европейских складах.

Подробнее о наращивании военной помощи Украине — в материале «Привыкли руки к “Рамштайнам”».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...