Привыкли руки к «Рамштайнам»

Союзники Киева намерены не снижать обороты военной помощи Украине как минимум до ее контрнаступления. Во всяком случае, заявления, прозвучавшие по итогам десятого заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», говорят о намерениях партнеров оказать максимальную поддержку Киеву в преддверии активных действий ВСУ, намеченных, по информации западных СМИ, на май. Как отметил глава Пентагона Ллойд Остин, именно сейчас мир переживает «решающий момент в борьбе Украины за свободу», а потому необходимо выполнить перед ней обязательства «полностью и в кратчайшие сроки». Представители РФ уверяют, что ситуация находится «на пороге очень серьезных военных событий не в пользу Украины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Ллойд Остин рассказал союзникам о решающем моменте в украинском конфликте и настоятельно рекомендовал поставить Киеву побольше вооружений

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein, Evelyn Hockstein / Reuters Министр обороны США Ллойд Остин рассказал союзникам о решающем моменте в украинском конфликте и настоятельно рекомендовал поставить Киеву побольше вооружений

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein, Evelyn Hockstein / Reuters

Состоявшийся в онлайн-формате «Рамштайн-10» показал, что союзники Украины не только не намерены сокращать военную помощь Киеву, но и собираются, видимо, нарастить поставки. Во всяком случае, предоставить Украине то, что понадобится для подготовки ВСУ к анонсированному контрнаступлению. Как заверил Ллойд Остин, председательствующий в контактной группе по военной помощи Украине, представители 51 страны на последнем заседании союзников подтвердили готовность поддерживать ее в конфликте с Россией «столько, сколько потребуется».

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя итоги встречи, признался, что «Рамштайн-10» внушает ему оптимизм, поскольку по его результатам должна быть усилена ПВО, будут удовлетворены запросы на боеприпасы, а также предприняты дальнейшие шаги для формирования «бронированного кулака».

По словам господина Остина, все больше стран намерены поучаствовать в поставках Украине бронетехники. Например, десять танков Leopard 15 марта согласилась передать Швеция. А Канада заверила, что все восемь обещанных Киеву Leopard 2, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы, в том числе около 8 тыс. снарядов калибра 155 мм, 12 зенитных ракет для систем ПВО, 1,8 тыс. 105-миллиметровых учебных боеприпасов для танков появятся на Украине в ближайшие недели. Министр обороны США подчеркнул, что коалиция стран, решивших поставить Киеву танки, растет — после «Рамштайн-10» девять государств обязались предоставить ВСУ в общей сложности 150 Leopard.

Помимо этого, по итогам заседания союзники пообещали отправить Украине системы ПВО и ПРО, дальнобойные системы, ракеты к HIMARS и MARS, снаряды 155 мм, мины 120 мм, дроны-камикадзе, танковые боеприпасы 105 мм и 125 мм, а также авиационные средства поражения. При этом, по словам господина Остина, как и два последних месяца, основной задачей было обеспечить Киев обычными боеприпасами. «Чтобы увеличить производство снарядов, члены этой контактной группы собираются вместе, чтобы разработать инновационные решения проблем промышленного производства»,— заявил глава Пентагона. При этом он заверил, что партнеры продолжат работать «над удовлетворением потребностей весной этого года и дальше».

Между тем как публично, так и через анонимные сообщения в СМИ на Западе не скрывают, что ждут от ВСУ решительных действий и ощутимых успехов уже в ближайшие месяцы. Так, представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер перед «Рамштайн-10» отметил, что «весной и летом Украину ждут тяжелые бои».

А Ллойд Остин, несмотря на заверения о готовности поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», сделал акцент на том, что именно сейчас союзники проходят через решающий момент конфликта. «Мы переживаем решающий момент в ходе борьбы Украины за свободу. И мы все должны продемонстрировать нашу неизменную решимость и единство. Это означает выполнение наших обязательств полностью и в кратчайшие сроки»,— сказал шеф Пентагона. По его словам, единство контактной группы «остается могучим источником силы».

Помогут союзники Украине несколько укрепить и военно-воздушные силы. Как заявил 16 марта президент Польши Анджей Дуда, Варшава передаст Киеву 10 истребителей МиГ-29, четыре из которых прибудут в распоряжение ВСУ уже в ближайшие дни. Кроме того, по словам представителя польского правительства Петра Мюллера, в скором времени будет обнародован список стран, готовых передать Украине истребители, вместе с ним назовут и общее количество самолетов, которые окажутся у Киева. О предоставлении ВСУ боевой авиации западного производства речи по-прежнему не идет.

Тем временем американское издание Politico написало со ссылкой на официальные лица США, что наступление Украины ожидается в конце весны. «Американские военные ускоряют доставку техники на поле боя и быстрыми темпами обучают украинские войска в преддверии крупного наступления против России к концу весны»,— пишет издание, подчеркивая, что на «Рамштайн-10» Ллойд Остин отдельно отметил: «У Украины нет времени, чтобы тратить его впустую».

При этом официальные представители США все больше обеспокоены сокращающимися запасами снарядов у украинской армии и гибелью значительного числа военных с боевым опытом.

Отчасти с этим могут быть связаны периодические заявления, в том числе Ллойда Остина, что оборона города Бахмут (Артемовск), бои за который длятся уже несколько месяцев, не представляется стратегически значимой. В Киеве на этот счет другое мнение. Президент Владимир Зеленский настаивает, что защита Бахмута — ключ к удержанию других городов на востоке страны. Так или иначе, за закрытыми дверями представители Вашингтона давят на Киев, чтобы он как минимум «экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь», сообщает Politico.

При этом, по информации издания, где и как ВСУ будут наступать в мае, пока нет никакой определенности. Собеседники издания называют два варианта: на юге через Херсон до Крыма либо с северных позиций на восток, а затем на юг, пытаясь перерезать «российский сухопутный мост» до полуострова. Американские чиновники считают второй сценарий более вероятным, уверяет Politico. «Президент Зеленский ведет эту борьбу, он и будет принимать решения о том, что важно, а что нет. Мы формируем боевую мощь до такой степени, которая, по нашему мнению, предоставит им возможность изменить динамику на поле боя и сделать продвижение вперед, каким бы оно ни было»,— публично заявил Ллойд Остин.

Российские представители тем временем утверждают, что украинское наступление в любом случае обречено на провал.

Так, глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что у Киева как минимум «взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются». А заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский и вовсе счел складывающуюся обстановку на поле боя неблагоприятной для Украины. «У нас каждый день есть сообщения о продвижении российских войск. Погодные условия также не в пользу украинской армии, потому что они не могут использовать тяжелую технику для своих задач. Я думаю, мы на пороге очень серьезных военных событий не в пользу Украины»,— сказал господин Полянский.

Алексей Забродин