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Коммерсантъ FM
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Украина анонсировала новые пакеты военной помощи от Германии, Дании, Канады, Франции и Эстонии

Германия, Дания, Канада, Франция и Эстония готовятся объявить новые пакеты военной помощи Украине, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания в формате «Рамштайн». Речь идет о поставках боеприпасов, амуниции, танков и артиллерии.

«Состоялось очередное заседание "Рамштайна". Есть новые оборонные пакеты от наших друзей: от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии»,— сказал господин Зеленский в обращении, которое опубликовано на его сайте.

Глава Пентагона Ллойд Остин, председательствующий в контактной группе по военной помощи Украине, по итогам очередного заседания в формате «Рамштайн» заявлял, что представители 51 страны подтвердили готовность поддерживать ее в конфликте с Россией «столько, сколько потребуется». Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя итоги встречи, говорил, что «Рамштайн-10» внушает ему оптимизм. По его словам, должна быть усилена ПВО, будут удовлетворены запросы на боеприпасы, а также предприняты дальнейшие шаги для формирования «бронированного кулака».

Подробнее о встрече союзников — в материале «Ъ» «Привыкли руки к "Рамштайнам"».

Леонид Уварчев

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