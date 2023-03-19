Украина анонсировала новые пакеты военной помощи от Германии, Дании, Канады, Франции и Эстонии

Германия, Дания, Канада, Франция и Эстония готовятся объявить новые пакеты военной помощи Украине, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания в формате «Рамштайн». Речь идет о поставках боеприпасов, амуниции, танков и артиллерии.

«Состоялось очередное заседание "Рамштайна". Есть новые оборонные пакеты от наших друзей: от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии»,— сказал господин Зеленский в обращении, которое опубликовано на его сайте.

Глава Пентагона Ллойд Остин, председательствующий в контактной группе по военной помощи Украине, по итогам очередного заседания в формате «Рамштайн» заявлял, что представители 51 страны подтвердили готовность поддерживать ее в конфликте с Россией «столько, сколько потребуется». Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя итоги встречи, говорил, что «Рамштайн-10» внушает ему оптимизм. По его словам, должна быть усилена ПВО, будут удовлетворены запросы на боеприпасы, а также предприняты дальнейшие шаги для формирования «бронированного кулака».

Подробнее о встрече союзников — в материале «Ъ» «Привыкли руки к "Рамштайнам"».

Леонид Уварчев