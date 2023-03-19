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Коммерсантъ FM
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КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские и японские военные. Как передает «Рёнхап», по оценке Сеула, была запущена баллистическая ракета малой дальности из района полигона Тончханни. Подробности о дальности, траектории и времени полета пока не приводятся.

Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает NHK со ссылкой на официального представителя Минобороны. Служба безопасности на море Японии рекомендовала судам в случае обнаружения объектов не приближаться к ним. В кризисном центре при канцелярии премьер-министра создан штаб по сбору и анализу информации.

16 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Она пробыла в полете около 70 минут и пролетела несколько тысяч километров. Пхеньян назвал запуск ответом на американо-южнокорейские учения. КНДР также запускала ракеты 14 и 12 марта.

Об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Леонид Уварчев

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