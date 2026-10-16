Первым делом, первым делом обналичка
Закончено расследование дела преступного сообщества, организованного бывшим членом генсовета «Деловой России»
Как стало известно “Ъ”, МВД закончило расследование уголовного дела бывшего члена генерального совета «Деловой России», создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина. По версии следствия, он организовал преступное сообщество, которое вывело в теневой оборот более 1 млрд руб. Изначально в деле речь шла об «обнальных» услугах фирмам, входившим в ГК «Самолет», но в окончательном обвинении обошлось без них.
Следственное управление УВД по Ивановской области завершило расследование уголовного дела в отношении Сергея Малофейкина и 17 его соучастников. В окончательной редакции ему инкриминируется организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК), 60 эпизодов неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК), образование 14 незаконных юридических лиц (ст. 173.1 УК), отмывание преступных доходов (ст. 174.1 УК) и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст. 286 УК). Остальные фигуранты в основном являлись соучастниками данных преступлений и руководителями структур, входивших в ОПС.
Преступное сообщество было создано господином Малофейкиным в 2023 году и специализировалось на выводе теневых средств крупных компаний в легальный оборот или переводе их за границу.
По данным МВД, осуществляя общее руководство преступным формированием, господин Малофейкин курировал в нем среди прочего группу правового регулирования, оказывающую юридические услуги, и группу по привлечению клиентов-заказчиков. Другие фигуранты отвечали за финансовые операции, инкассацию средств, безопасность бизнеса и проч.
Как сообщал “Ъ”, изначально в деле речь шла об услугах по обналичиванию (обходились в 15–20% от поступавших сумм), а также переводе средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты. При этом клиентами теневиков выступали строительные компании, в том числе входящие в ГК «Самолет». Однако в ходе следствия большинство строительных эпизодов были выделены в отдельное производство, а предполагаемый ущерб от действий участников аферы и криминальный доход сократились ровно наполовину — до 1 млрд руб. и 150 млн руб. соответственно.
По одной из версий, связано это прежде всего с позицией главного фигуранта Малофейкина, который отказался давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции.
В свою очередь, защита предпринимателя, говорится в решениях, размещенных на сайте Ивановского областного суда, просила изменить ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест или запрет определенных действий, отмечая, что знакомиться с делом можно и в более комфортабельных условиях. Особый упор адвокаты делали на заслуги господина Малофейкина, который активно помогает участникам СВО и ветеранам боевых действий и был отмечен ими благодарностями и медалью «За помощь фронту». Обвиняемого, которому грозит до 20 лет заключения, не освободили.
Остались под обеспечительными мерами и активы господина Малофейкина — роскошный коттедж на Рублевке, несколько престижных машин, деньги на счетах, коллекции часов и проч., оцениваемые как раз в сумму предполагаемого ущерба. Очевидно, имущество будет конфисковано в счет погашения вреда.
«В связи с информацией из СМИ мы остановили исполнение контрактов с подрядчиками по использованию системы мониторинга VIJU (создана господином Малофейкиным.— “Ъ”),— сообщили “Ъ” в ГК “Самолет”.— Как один из крупнейших и системообразующих девелоперов, мы работаем примерно с 10 тыс. подрядчиков. Ни одно из юридических лиц группы не получало от уполномоченных органов РФ, а также судебных органов никаких официальных запросов, которые были бы связаны с расследованием уголовного дела».
Сергей Малофейкин по первоначальным образованиям преподаватель истории и юрист. Позднее он получил две степени МВА («маркетинг» и «деловое администрирование») в Московской международной высшей школе бизнеса. В 2005 году основал ГК «НСК Евросервис» — многопрофильную компанию, которая оказывала сервисные услуги предприятиям, работающим в сферах ритейла и общепита.
В 2015–2017 годах занимал должность бизнес-посла от общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Таиланде, в его задачи входили координация работы российских предпринимателей в стране, содействие в поиске партнеров и продвижение российского бизнеса в азиатском регионе. Являлся членом генсовета «Деловой России».
В конце 2017 года подконтрольная господину Малофейкину компания «Евромедсервис» и группа немецких инвесторов договорились о создании российско-немецкого производства мягкой и корпусной мебели в Щелковском районе Московской области с объемом инвестиций $7 млн. О реализации проекта не сообщалось.
В 2022 году заключил соглашение с ГК «Самолет» по внедрению на стройплощадках девелопера собственной нейросети VIJU. Система предназначена для мониторинга работы башенных кранов, контроля соблюдения техники безопасности, отслеживания графика производства работ, а также прогнозирования сроков строительства. Внедрялась в магазинах сетей «Дикси» и «Магнит» для автоматизации мониторинга оборудования и энергосбережения.