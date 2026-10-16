Первым делом, первым делом обналичка

В свою очередь, защита предпринимателя, говорится в решениях, размещенных на сайте Ивановского областного суда, просила изменить ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест или запрет определенных действий, отмечая, что знакомиться с делом можно и в более комфортабельных условиях. Особый упор адвокаты делали на заслуги господина Малофейкина, который активно помогает участникам СВО и ветеранам боевых действий и был отмечен ими благодарностями и медалью «За помощь фронту». Обвиняемого, которому грозит до 20 лет заключения, не освободили.