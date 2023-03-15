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Коммерсантъ FM
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КНДР подтвердила запуск двух баллистических ракет 14 марта

КНДР запустила во вторник, 14 марта, две баллистических ракет средней дальности, сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). О запуске накануне сообщали южнокорейские и японские военные.

Были запущены ракеты класса «земля--земля» в рамках учений из района уезда Чанён. Они поразили условную цель на расстоянии около 611 км. Командир ракетной части заявил, что он уверен в способности северокорейской армии уничтожить противника при боевом столкновении.

КНДР осуществила пуск ракет на следующий день после начала совместных военных учений Южной Кореи и США. До этого КНДР запускала ракеты 12 марта.

Об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Леонид Уварчев

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