Путин поручил продолжить удары по оборонно-промышленным объектам Украины
Президент России Владимир Путин поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины.
«Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции»,— сказал Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
По словам Владимира Путина, вооруженные силы России уверенно продвигаются по всему фронту. Он поздравил командование и личный состав с взятием Доброполья в Донецкой народной республике. По словам главы государства, под контролем ВСУ в ДНР остается 2,7 тыс. кв. км.