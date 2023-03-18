Павел Косов заявил об уходе из Underdog и La Virgen после обысков

Сооснователь баров Underdog и La Virgen Павел Косов подтвердил, что покидает проект, сославшись на вчерашние обыски заведений, которые провели сотрудники правоохранительных органов, а также события летом 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Косов

Фото: Соцсети Павла Косова Павел Косов

Фото: Соцсети Павла Косова

«После событий, которые с нами случились летом 2022 года и которые повторились вчера, от которых пострадал весь коллектив Underdog и La Virgen, я принял решение уйти из всех проектов, с которыми могут меня ассоциировать и в которых я принимал участие»,— написал господин Косов в аккаунте Underdog в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Процесс юридического оформления запущен, в ближайшее время он «окончательно прекратит свою деятельность».

«Это решение было принято всем руководящим составом проектов, т.к. мое дальнейшее участие создает трудности и подвергает опасности весь коллектив из 50 человек и бизнес-проект»,— заявил сооснователь баров.

Адвокат владельцев баров Константин Ерохин сообщил, что 17 марта сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ изъяли из заведений кассовые аппараты.

По информации медиапроекта «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом), летом 2022 года владельцы получали угрозы из-за анонса благотворительного маркета виниловых пластинок в поддержку коллектива Kyiv Angels («Ангелы Киева»), помогающего нуждающимся на Украине.

Мария Федотова