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Коммерсантъ FM
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ТАСС: в московские бары Underdog и La Virgen пришла полиция с проверкой из-за подозрения на финансирование ВСУ

Правоохранительные органы пришли в столичные бары Underdog и La Virgen в связи с подозрением в причастности к финансированию Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в силовых структурах.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В настоящее время силовики находятся в барах Underdog и La Virgen, есть основания полагать, что данные заведения могут быть причастны к спонсированию ВСУ»,— сказал источник агентства.

«Сегодня мы будем закрыты на неопределенное время по требованию полиции. Все детали мы расскажем позже или вы узнаете от друзей»,— говорится в сообщении бара Underdog в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

«Весь вечер пятницы и всю субботу мы закрыты»,— говорится в сообщении бара La Virgen в Instagram.

Проект «ОВД-Инфо» (Минюст признал его иностранным агентом) со ссылкой на посетителей бара сообщает, что среди клиентов и персонала обоих баров есть задержанные, их увезли в ОВД по Басманному району, а их телефоны недоступны.

По данным «ОВД-Инфо», в июле 2022 года основатели Underdog и La Virgen Taqueria получали угрозы из-за публикации анонса благотворительного маркета виниловых пластинок в поддержку коллектива Kyiv Angels («Ангелы Киева»)». Позднее владельцы заведений сообщили, что аккаунт бара La Virgen Taqueria, где был опубликован пост, взломали, а пожертвования шли на помощь приюту для животных «Твое собачье дело».

Как говорится в социальных сетях проекта, Kyiv Angels — коллектив, основанный «группой друзей, которые просто хотели помочь» гражданам Украины. Сейчас в него входит 50 человек, они раздают еду, лекарства и другие товары нуждающимся на Украине.

Анастасия Ларина

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