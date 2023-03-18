Один из владельцев Underdog и La Virgen покинет проекты после обысков сотрудниками ФСБ

Павел Косов, один из владельцев баров Underdog и La Virgen, покинет команду после вчерашних обысков заведений, которые провели сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. В официальном заявлении владельцев баров говорится, что весь персонал деморализован и напуган, а посетителям и участникам проекта поступают угрозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы не знаем, что конкретно мы должны делать сейчас, но очевидно, что один из участников проекта — Павел, должен его покинуть и перестать ассоциировать себя с ресторанами»,— говорится в сообщении команды, опубликованном адвокатом Константином Ерохиным.

«Весь персонал сейчас деморализован и напуган. Также посетителям и участникам проекта в интернете поступают многочисленные угрозы, которые мы оцениваем как реальные. Конечно, мы боимся повторения рейда и других негативных событий и готовы сделать все необходимое, чтобы их избежать»,— говорится в заявлении.

Как сообщил Константин Ерохин, в ходе вчерашних обысков сотрудники ФСБ задержали 40–50 человек — работников и посетителей заведений, большинство из них отпустили после проверки телефонов. По словам адвоката, к некоторым задержанным применяли электрошок. Также были изъяты кассовые аппараты.

Агентство «Москва» опубликовало видео, на котором группа молодых людей, предположительно, посетителей бара Underdog, поет песню «Любэ» «Отчего так в России березы шумят». В это время рядом с ними стоят сотрудники в форме. На двери бара Underdog после визита сотрудников ФСБ появилась надпись в виде буквы Z.

По информации медиапроекта «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом), летом 2022 года владельцы получали угрозы из-за анонса благотворительного маркета виниловых пластинок в поддержку коллектива Kyiv Angels («Ангелы Киева»), помогающего нуждающимся на Украине. Позднее владельцы сообщили, что аккаунт La Virgen Taqueria, где был опубликован пост, взломали, а деньги шли на помощь приюту «Твое собачье дело».

По словам Константина Ерохина, тогда владельца Павла Косова вместе с другими собственниками заведения задержали в рамках проверки на предмет причастности к финансированию определенных организаций на Украине. «На тот момент мы дали исчерпывающие пояснения, объяснили все, было там принесено публичное извинение. Мы по крайней мере считали, что вопрос снят»,— сказал адвокат «Ъ FM».

Анастасия Ларина