Адвокат рассказал об изъятии сотрудниками ФСБ кассовых аппаратов в барах Underdog и La Virgen

Адвокат владельцев баров Underdog и La Virgen Константин Ерохин сообщил, что вчера сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ изъяли из заведений кассовые аппараты. Поздно вечером в пятницу, 17 марта, сотрудники ФСБ пришли в бары с проверкой в связи с подозрением в причастности к финансированию ВСУ. По словам адвоката, впервые в Москве массовое задержание проводили не полицейскими, а сотрудники ФСБ.

«Наверное, первый раз в Москве проводилось такое массовое, когда задерживали людей именно сотрудники ФСБ, а не полицейские. Обвинений нет»,— сказал адвокат в беседе с «Ъ FM». «Из Underdog забрали посетителей и увезли в ОВД Басманного района. В La Virgen забрали персонал. Ну, и также из двух ресторанов была изъята фискальная техника»,— добавил он.

«Мы решаем вопрос, чтобы вернуть кассовые аппараты. Этих документов, которые оформлялись на выемку как раз на изъятие этих фискальной техники, чтобы было выпущено какое-то постановление от 14 марта, на основании которого все эти ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия. — «Ъ»), другие мероприятия проводили»,— добавил адвокат.

По данным «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом), летом 2022 года основатели баров получали угрозы из-за публикации анонса благотворительного маркета виниловых пластинок в поддержку коллектива Kyiv Angels («Ангелы Киева»), который помогает нуждающимся на Украине. Позднее владельцы сообщили, что аккаунт бара La Virgen Taqueria, где был опубликован пост, взломали, а деньги шли на помощь приюту для животных «Твое собачье дело».

По словам Константина Ерохина, летом того же года владелец баров Павел Косов вместе с другими собственниками заведения были задержаны в рамках проверки на предмет причастности к финансированию определенных организаций на Украине. «На тот момент мы дали исчерпывающие пояснения, объяснили все, было там принесено публичное извинение. Мы по крайней мере считали, что вопрос снят»,— заявил адвокат.

Как сообщается в официальном заявлении владельцев ресторана, опубликованном адвокатом, в связи с проверкой один из владельцев баров — Павел Косов — покинет проект. «Мы не знаем, что конкретно мы должны делать сейчас, но очевидно, что один из участников проекта — Павел, должен его покинуть и перестать ассоциировать себя с ресторанами»,— говорится в сообщении команды.

Константин Ерохин сообщил ранее, что в ходе вчерашней проверки сотрудники ФСБ задержали 40-50 человек – как посетителей, так и сотрудников бара, большинство из которых отпустили после проверок телефонов. В разговоре с SOTA адвокат говорил, что сотрудники ФСБ применили к нескольким задержанным электрошок. Telegram-канал агентства «Москва» опубликовал видео, на котором, предположительно, посетители Underdog поют «Отчего так в России березы шумят». В это время рядом с ними стоят сотрудники в форме.

Анастасия Ларина