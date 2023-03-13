И какого зерна, спрашивается

Россия решила не возражать против продления «зерновой сделки» после 18 марта, когда истечет срок прежних договоренностей. Правда, вместо привычных 120 дней Москва дала согласие на пролонгацию «черноморской инициативы» лишь на 60. РФ настаивает на «пакетном характере» стамбульских договоренностей и обещает в следующий раз точно исходить из того, будет ли разблокирован экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Таким образом, соглашения, видимо, будут работать вплоть до президентских и парламентских выборов в Турции, нынешнего лидера которой Реджепа Тайипа Эрдогана можно считать главным архитектором сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Уже второй раз, когда речь заходит о продлении «черноморской инициативы», российская сторона поднимает вопрос о целесообразности этого шага. Москву не устраивает то, что соглашение, задуманное как «пакетная сделка», выполняется только наполовину — реализуется только часть, касающаяся беспрепятственного вывоза украинского зерна. Другая часть — разблокировка экспорта на мировые рынки российской сельхозпродукции и удобрений — буксует с самого начала. Чем ближе был срок истечения нынешних договоренностей — 18 марта, тем чаще представители РФ напоминали о «пакетности» соглашений, напирая на то, что такой формат был предложен генсеком ООН Антониу Гутерришем — ему и работать над его полной реализацией. «Если это будет бесконечно сваливаться в "пике" в плане невыполнения второй части сделки, тогда прогноз по реализации пессимистический»,— еще 9 марта заявляла представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предстоящие 13 марта консультации с ООН в Женеве.

Стартовавшие в середине дня в Швейцарии переговоры делегаций РФ и ООН заняли несколько часов и завершились в целом успешно. Как и прогнозировал в конце прошлой недели “Ъ” со ссылкой на свои источники (см. номер от 11 марта), «зерновая сделка» была продлена. Правда, как выяснилось из комментария замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, на этот раз у согласия Москвы не препятствовать вывозу украинской продукции по черноморским коридорам есть один нюанс. «Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней»,— заявил господин Вершинин.

Другими словами, вместо увеличения сроков работы договоренностей (за что периодически выступали различные представители вовлеченных и не вовлеченных в вопрос сторон) мировое сообщество получило пролонгацию «черноморской инициативы» всего на два месяца, а не на четыре, как ранее.

По словам Сергея Вершинина, консультации с ООН в Женеве были непростыми. Дипломат заверил, что Россия через два месяца оценит выполнение соглашения о разблокировке экспорта на мировые рынки своей продукции и уже в зависимости от этого будет принимать решения. «Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального — не на словах, а на деле — прогресса в том, что касается экспорта из России на мировой рынок, так, как это обсуждалось первоначально. Речь идет о снятии тех ограничений, которые мешают нашему экспорту, и реализации тех заявленных исключений из санкций, о которых так часто любят говорить в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне»,— сказал замглавы МИДа.

Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов считает, что за последние недели ситуация с реализацией «черноморской инициативы» принципиально не изменилась. По его словам, шансы на дальнейшее продление «зерновой сделки» остаются высокими, а заявление российской стороны про 60 дней могло быть сделано, чтобы оказать давление и попытаться добиться уже названных целей: подключения Россельхозбанка к SWIFT и запуска аммиакопровода Тольятти—Одесса.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько подчеркивает: новости о ходе сделки остаются важными для участников зернового рынка. Но текущее заявление РФ вряд ли развернет мировые цены, которые в силу фундаментальных причин пока снижаются, указывает эксперт. По данным ИКАР, которые приводит Reuters, на прошлой неделе средние цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина на базисе FOB снизились на $2, до $290 за тонну. «Совэкон» оценивал котировки в $288–294 за тонну против $294–298 неделей ранее.

В Союзе экспортеров зерна ранее уверяли, что приспособились к работе в условиях торговых барьеров, хотя сохраняется проблема с платежами — «серьезное давление» на покупателей российского зерна от некоторых банков, которые закрывают тем кредитные линии на закупку продукции РФ. Также фрахт судов для российских экспортеров стоит дороже, чем для других стран, говорили в союзе. Там подчеркивали, что не боятся конкуренции и последовательно выступают за равные возможности для всех участников мирового рынка зерна.

Дмитрий Рылько отмечает, что срок в 60 дней может быть связан с назначенными на 14 мая президентскими и парламентскими выборами в Турции, после которых характер обсуждения условий «зерновой сделки» может измениться, учитывая вовлеченность в процесс президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

С этой мыслью согласен и директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев: «Решение российских властей продлить "зерновую сделку" на два месяца отдает определенной символикой, в которой напрашивается мысль о реверансе президенту Эрдогану. Мол, мы рассчитываем на вашу победу, а если вы проиграете, то вообще, может, ни с кем не будем договариваться». Как отметил эксперт в беседе с “Ъ”, «турецкая оппозиция может воспринять это как оскорбление, поскольку в Турции очень важен политический символизм».

Между тем, как показывают последние опросы, и на президентских, и на парламентских выборах позиции господина Эрдогана и правящей партии довольно шаткие — победа может оказаться и за действующими властями, и за их оппонентами.

Алексей Забродин, Анатолий Костырев