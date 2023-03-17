Путин исключил из Совбеза экс-главу ФТС Булавина

Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности бывшего главу Федеральной таможенной службы Владимира Булавина. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, согласно указу, наименование должности Рашида Нургалиева излагается в следующей редакции: «первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации». Господин Нургалиев занял эту должность 6 февраля. Должность первого заместителя секретаря Совбеза занимал Юрий Аверьянов. Владимир Путин освободил его от должности 1 февраля.

Владимир Булавин был уволен с должности главы ФТС 10 февраля по достижении предельного возраста (70 лет). Врио руководителя ведомства стал его бывший заместитель Руслан Давыдов.

Владимир Булавин занимал пост главы ФТС с 2016 года. До этого он работал в ФСБ России, Национальном антитеррористическом комитете, а также был постпредом президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Эрдни Кагалтынов