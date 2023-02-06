Путин назначил Рашида Нургалиева первым замсекретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рашид Нургалиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Рашид Нургалиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Прежде господин Нургалиев занимал пост заместителя секретаря Совбеза, его место, согласно указу президента, займет Алексей Шевцов.

Должность первого замсекретаря Совбеза занимал Юрий Аверьянов. Владимир Путин освободил его от должности 1 февраля. В «Единой России» сообщали, что господин Аверьянов назначен помощником председателя партии Дмитрия Медведева.

В 1990-е Рашид Нургалиев служил в центральном аппарате ФСБ. В 1998 году он занимал пост начальника отдела в Главном контрольном управлении президента РФ. С 2004 по 2012 год господин Нургалиев был главой МВД РФ. Заместителем секретаря Совбеза его назначали 22 мая 2012 года.

Лусине Баласян