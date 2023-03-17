В Литве предложили приостановить прием заявлений на получение гражданства от россиян и белорусов

В законопроект об ограничительных мерах в ответ на военную операцию, рассматриваемый Сеймом (парламентом) Литвы, внесено предложение приостановить прием заявлений на получение гражданства от россиян и белорусов. Соответствующее предложение зарегистрировали министр внутренних дел Агне Билотайте и председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, сообщала 16 марта литовская Lrytas.

Целью предложения является обеспечение интересов нацбезопасности Литвы, заявляют его авторы. Эта ограничительная мера не предлагает отменить возможность приобретения гражданства Литвы, а лишь приостановить прием заявлений, отмечают инициаторы предложения.

«Граждане России и Белоруссии, которые уже проживают в Литве с временным или постоянным видом на жительство, могли бы продолжать жить в Литве, но их заявления о получении гражданства не принимались бы и вопросы их гражданства не решались бы, за исключением предусмотренных исключений, когда лицо само отказывается от гражданства Литвы или когда лицо приобрело гражданство другого государства»,— поясняют они.

По данным авторов предложения, в 2021 году получили гражданство Литвы путем натурализации 33 гражданина Белоруссии и 45 граждан России, в 2022 году — 16 белорусов и 29 граждан России. В упрощенном порядке в 2021 году гражданство получили 34 белоруса и 34 гражданина РФ, в 2022 году — 6 граждан Белоруссии и 17 граждан РФ.

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Мария Федотова