Комитет Сейма Литвы предложил запретить россиянам покупать недвижимость в стране

Комитет Сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне предложил лишать граждан России или принадлежащие им компании права на приобретение недвижимости в стране. По словам председателя комитета Лауринаса Касчюнаса, в 2022 году россияне купили в Литве 699 объектов недвижимости. Более активное приобретение недвижимости россиянами может в долгосрочной перспективе создать риски для национальной безопасности, считают в комитете.

«В целях снижения возможных рисков целесообразно дополнить ограничительные меры, установленные данным законопроектом, ограничением для граждан России и их юридических лиц на приобретение недвижимого имущества на территории Литвы»,— говорится в проекте комитета (цитата по Alfa TV). Отмечается, что после начала военной операции количество россиян, прибывающих в Литву, значительно увеличилось.

10 марта Сейм одобрил новый законопроект об установлении ограничительных мер в связи с военной операцией, который правительство просит рассмотреть в срочном порядке. Комитет по нацбезопасности внес свои предложения по законопроекту о национальных санкциях.

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Мария Федотова