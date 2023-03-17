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Коммерсантъ FM
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Le Figaro: в Париже полиция задержала 120 человек в ходе протестов против пенсионной реформы

На митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала 120 человек, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах Франции.

Как сообщает издание, протестующие изначально собрались на площади Согласия в центре французской столицы. Полиция предприняла попытку разогнать манифестацию.

Сотни демонстрантов движутся по улицам Сен-Оноре и Шевалье-Сен-Жорж, переворачивая на своем пути мусорные баки, скопившиеся в Париже из-за забастовки уборщиков мусора. На бульваре Осман демонстранты подожгли кучу мусора, отмечает газета. Митинги, в частности, также проходят в Лионе, Ренне, Нанте и Марселе, сообщает Le Figaro.

Ранее сегодня, 16 марта, премьер-министр Франции Элизабет Борн официально объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента. Суть реформы заключается в повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Пенсионный возраст планируют повышать постепенно с сентября 2023 года. По данным социологов, против реформы выступает 67% французов. Пенсионная реформа вызвала протесты в стране, в том числе массовые забастовки.

Как сообщил корреспондент «Ъ» в Париже, вот уже несколько дней на многих улицах столицы Франции скапливается невывезенный мусор. Зеленые и желтые контейнеры заполнены под завязку, вокруг них лежат плотно набитые черные мешки. В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку и угрожают продолжать ее как минимум до 20 марта.

Подробнее — в материале «Пенсионную реформу заваливают отходами».

Эрдни Кагалтынов

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