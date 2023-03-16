Пенсионную реформу заваливают отходами

Вот уже несколько дней на многих улицах Парижа скапливается невывезенный мусор. Зеленые и желтые контейнеры заполнены под завязку, вокруг них лежат плотно набитые черные мешки. В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку и угрожают продолжать ее как минимум до 20 марта. Нет худа без добра, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Париж никогда не был самым чистым городом на свете, а с 11 марта, когда началась забастовка парижских мусорщиков, баки с мешками надолго украсили улицы нескольких округов. Особенно тех, где уборкой занимались муниципальные предприятия парижской мэрии. Работники городского хозяйства воспользовались своим правом на забастовку, присоединившись к протестам против пенсионной реформы. Они решили, что голосовать за увеличение пенсионного возраста до 64 лет парламент будет в мусорной блокаде.

При этом самим уборщикам сохранили льготную пенсию, правда также отодвинув ее на два года. Если раньше они могли уйти на покой в 57 лет, теперь срок работы продлен до 59. Профсоюзы не намерены с этим мириться и уже проголосовали за то, чтобы продлить забастовку по крайней мере до 20 марта. Париж производит 3 тыс. тонн отходов в сутки, и до тех пор парижане будут любоваться горами черных пластиковых мешков на улицах и тротуарах. Множатся истории о том, как ссорятся соседние рестораны, не поделив мусорные баки, или как ловят ловкачей, повадившихся выносить свои пакеты за границы округа.

Соседи организуются и отдают под склады внутренние дворы, парижан уговаривают быть поаккуратнее и повторяют старые советские истины, что «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят».

Повезло тем округам, которые давно работают с частными предприятиями вместо муниципальных. Такой вариант уже выбрала половина парижских мэрий — 10 из 20, хотя и в этих районах есть проблемы с вывозом мусора. Два из трех крупнейших перерабатывающих завода — в Иври-сюр-Сен и Исси-ле-Мулино — остановлены забастовщиками, а третий, в Сент-Уэн, то и дело балансирует на грани закрытия. Диспетчеры, которым необходимо постоянно перенаправлять груженные мусором фуры на заводы соседних городов и департаментов, чувствуют себя игроками в тетрис.

Попытки руководителей мятежных округов попросить помощи у частников, работающих на соседних улицах, жестко пресекаются забастовщиками. Одно из предприятий группы Derichebourg, рискнувшее по заявке мэрии помочь парижанам, столкнулось с угрозами профсоюзов блокировать их гаражи и полигоны и объявило о том, что выходит из игры. В любом случае решения не стоит ждать раньше следующей недели — забастовщики ждут сегодняшнего голосования. В Национальной ассамблее идет торговля между фракциями, на кону судьба реформы, правительства и парламента — не до уборки.

Однако «мусорный кризис», подпортивший парижанам первые недели весны, оказался многим полезен. Ветви власти самозабвенно перекидывались нечистотами, обвиняя друг друга в бездействии или злом умысле. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен обратился к мэру Парижа Анне Идальго с просьбой-требованием навести порядок на улицах. Он намекнул, что правительство может прибегнуть к «реквизициям», чтобы обеспечить необходимый минимум уборки. Такие возможности есть: в случае, когда общественные интересы оказываются под угрозой, государство имеет право заставить часть бастующих выйти на работу. Министр пообещал, а префект Парижа Лоран Нуньес поспешил направить Анне Идальго официальное письмо, в котором просил, в частности, список ключевых специалистов, которых власть намерена в приказном порядке вернуть на рабочие места.

«Концентрация мусора, особенно пищевых отходов, на некоторых улицах Парижа подвергает опасности население... создает проблему общественной гигиены и способствует распространению крыс»,— писал префект.

Однако мэр-социалистка отказалась сотрудничать, заявив в очередной раз, что поддерживает забастовщиков, выступает против реформы и вообще в «мусорном кризисе» прежде всего виновато правительство с его законопроектом, не учитывающем интересы народа.

В итоге все набирают очки. Анна Идальго демонстрирует свою преданность левым идеалам. Для нее важны забастовщики — это понятно, они ее потенциальный электорат. Богатые парижане всегда предпочитали ее правых соперниц. Теперь правые в лице, например, главы буржуазного 7-го округа Рашиды Дати, могут — в перспективе новой борьбы за мэрию — говорить, что для Идальго партийные интересы важнее, чем интересы всех парижан и благополучие города, который вверен ее попечению. Правительство тешит себя мыслью, что грязь и неудобства отвратят горожан от протестующих. Сами же парижане, если судить по социальным сетям, скорее поддерживают мусорщиков и изъявляют готовность потерпеть ради общего дела. Работники невидимого уличного фронта, хотя и ценой своей зарплаты, ясно напомнили об особой важности своей «незаметной» работы. Мусорные свалки растут в ожидании прекращения забастовки. Так уже было и в 2016-м, и в 2020-м. Город тогда не провалился под землю, уцелеет и на этот раз.