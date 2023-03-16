Инвесторы засомневались в Уолл-стрит

Шесть крупнейших банков с Уолл-стрит с начала месяца потеряли в общей сложности почти $165 млрд рыночной капитализации. Триггерами ухода инвесторов из акций финансовых компаний стали обеспокоенность ситуацией вокруг швейцарского банка Credit Suisse и крах Silicon Valley Bank (SVB).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Инвесторы начали выводить средства из ценных бумаг ведущих американских банков. Об этом сообщает Financial Times (FT). Суммарная капитализация шести крупнейших банков Уолл-стрит — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — сократилась с начала месяца примерно на $165 млрд, или на 13%. Это стало следствием обеспокоенности инвесторов ситуацией вокруг Credit Suisse и возможными последствиями для банковской системы Соединенных Штатов краха Silicon Valley Bank.

Инвесторы, отмечают эксперты FT, не считают, что крупнейшие американские банки ждет судьба Silicon Valley Bank. Более того, как уже отмечалось, крах этого калифорнийского банка спровоцировал приток клиентов, с которым некоторые из банков едва справляются. Тем не менее инвесторы начали активно сбрасывать акции банков, опасаясь ужесточения регуляторного надзора, перспективы необходимости выплачивать более высокие ставки по депозитам и роста невозврата долгов в случае, если Соединенные Штаты скатятся в депрессию.

«Рынок не любит неопределенности. А сейчас неопределенности очень много. Окончательные последствия… (краха SVB.— “Ъ”) еще предстоит понять»,— цитирует FT банковского аналитика Barclays Джейсона Голдберга.

В свою очередь, один из крупных инвесторов в банковский сектор заметил газете, что ожидания ужесточения правил, устанавливаемых регуляторами рынка в части требований к ликвидности и капиталу, «вполне разумны». Это, в свою очередь, означает увеличение расходов и сокращение прибыли.

Кроме того, инвесторы сокращают стоимость активов крупнейших банков страны. Так, если в начале 2022 года коэффициент KBW Index (взвешенный индекс, оценивающий рыночную капитализацию крупнейших банков страны) составлял 1,5 к балансовой стоимости активов, то на минувшей неделе, впервые с 2020 года, он упал ниже 1.

Пострадали банки и из-за вероятного влияния на них кризисной ситуации вокруг швейцарского банка Credit Suisse, акции которого в среду просели на 30%, вынудив его просить помощи у Центрального банка страны.

По мнению аналитика Криса Котовски из Oppenheimer & Co, ситуация со швейцарским банком стала «своего рода повторением европейского банковского кризиса 2011 года» и заставила инвесторов заинтересоваться потенциальными рисками.

Впрочем, говорят эксперты и сами инвесторы, нынешний сброс ценных бумаг в банковском секторе вряд ли будет продолжительным. Многие инвесторы считают его исключительно «побочным ущербом» первоначальной паники из-за краха SVB и говорят, что готовы вновь вкладываться в ценные бумаги банков, если нынешний сброс акций сделает их цены привлекательнее. По мнению одного из источников FT, знакомого с инвестиционной стратегией некоей крупной компании по управлению активами, вся ситуация «потенциально создает массу возможностей». Но, как он заметил, прежде чем бросаться в покупку с головой, «мы должны быть уверены в том, что риск цепной реакции прошел».

Андрей Келекеев