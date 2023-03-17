Россияне здорово экономят

Число покупок медицинских услуг в России в 2022 году упало на 21%, объем продаж в денежном выражении снизился на 12%. К такому выводу пришли эксперты «СберЗдоровья» и «Платформы ОФД», проанализировав 55 млн кассовых чеков. В то же время средний чек на частные медицинские услуги в России по сравнению с 2021 годом вырос на 9%, а в Москве этот показатель увеличился сразу на 19%, до 7865 руб. Эксперты объясняют такую тенденцию снижением спроса на COVID-тесты, исследования КТ и другие «относительно недорогие» процедуры, а падение продаж — стремлением россиян сэкономить деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье» совместно с аналитическим ресурсом «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных, который ежедневно обрабатывает 50–55 млн кассовых чеков от более 1,1 млн онлайн-касс в России) проанализировали рынок коммерческой медицины в России. Авторы исследования выяснили, что число покупок медицинских услуг в стране в 2022 году снизилось на 21% в сравнении с 2021 годом, объем продаж в денежном выражении — на 12%. При этом число визитов на приемы к врачам в частные клиники в 2022 году практически не изменилось. Падение числа покупок и объема продаж эксперты «СберЗдоровья» объясняют сокращением трат граждан на лабораторные исследования и диагностику. По их мнению, это следствие снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией — уменьшение числа тестирований, внеплановых КТ и уровня беспокойства граждан.

Средний чек на частные медицинские услуги достиг 3376 руб.— это на 9% выше, чем в 2021 году. Больше всего он вырос в Москве, до 7865 руб.— на 19% больше, чем годом ранее. Основной причиной увеличения среднего чека, по мнению авторов анализа, стало снижение числа покупок относительно недорогих услуг — преимущественно тестирования на коронавирус. Помимо этого сказался рост издержек со стороны клиник из-за подорожания ряда материалов, медикаментов и оборудования. Однако, указывают в «СберЗдоровье», с развитием параллельного импорта и подбором аналогов на отечественном рынке к концу года ситуация заметно улучшилась.

Самыми дорогостоящими остаются услуги стоматологии: средний чек в этом сегменте в 2022 году вырос на 25% и достиг 6305 руб. Несмотря на это, число покупок снизилось незначительно — на 3%. В топ-покупок стоматологических услуг вошли пломбирование, анестезия, снимки ротовой полости, а также консультации ортодонтов по обслуживанию брекет-систем.

Управляющий директор медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Александр Ориновский, комментируя результаты исследования, отмечает, что рынок частной медицины на конец прошлого года был достаточно устойчив: пациентопоток снизился, но незначительно, для расходных материалов оперативно были найдены аналоги. Ранее “Ъ”, изучив отчеты крупных сетей частных клиник за первое полугодие 2022 года, выяснил, что число амбулаторных посещений пациентов действительно сократилось. Так, в Европейском медцентре показатель снизился на 19,1%, до 238,3 тыс., в сети «Мать и дитя» — на 2,1%, до 878,5 тыс. В сети «Ниармедик», по словам его медицинского директора Дмитрия Мельника, обращений за амбулаторными услугами оказалось меньше на 6% год к году.

«Рынок все еще адаптируется — зачастую новые проекты пока ставятся на паузу,— продолжает господин Ориновский.— Многие клиники переориентируются на более доступные ценовые стратегии, идет процесс укрупнения сетевых клиник. Кто-то объединяет ресурсы, чтобы снизить издержки, а тем самым и стоимость, а также увеличить число доступных услуг».

Директор сети клиник Point of Care Алексей Ремез говорит, что всплеск интереса к частной медицине случился «в рамках тестирования на коронавирус». «Я бы сказал даже так: если бы не частная медицина, то добиться столь широкого охвата популяции тестированием на COVID было бы невозможно,— рассуждает господин Ремез.— Можно вспомнить начало-середину апреля 2020 года и тот дефицит, который существовал в этой сфере, пока там не было частников». Сейчас, по его мнению, можно выделить две причины снижения интереса к услугам коммерческих клиник «из целого ряда существующих»: спрос возвращается к «допандемийному» формату, а граждане начали экономить деньги.

«Обращаясь к врачу и получая полный план обследования, пациент вынужден выбирать из всего перечня лишь несколько услуг и нередко набор определяет самостоятельно,— поясняет главный врач одной из клиник сети "Ниармедик" Анна Рыбакова.— Иными словами, в 2021 году, предоставляя клиенту пять услуг по 1000 руб., мы имели средний чек в 1000 руб., а в 2022 году — после повышения прейскуранта и сокращения "корзины потребителя" — три услуги по 1500 руб. дают средний чек в 1500 руб.».

Директор института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович указывает на «переток клиентов в сегмент ДМС». «Но, безусловно, платежеспособный спрос сейчас тоже припал. И люди покупают не чек-ап у медиков, а более срочные и недоступные в госсегменте опции»,— заключает госпожа Попович.

Наталья Костарнова