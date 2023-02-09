В здоровом теле здоровая медицина

Минздрав РФ предлагает разрешить медицинскую реабилитацию россиян на дому с помощью телемедицины. Дистанционные занятия, по мнению ведомства, будут полезны пациентам, которые живут далеко от медучреждения и имеют ограничения в передвижении. Клиники тоже выиграют: в этом случае практика выезда реабилитологов к пациенту «не целесообразна». Минздрав с 2022 года расширяет доступность реабилитационной помощи. Число нуждающихся в ней россиян, в том числе участников СВО, также растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возможности телемедицины планируется использовать для реабилитации широкого круга пациентов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Возможности телемедицины планируется использовать для реабилитации широкого круга пациентов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Минздрав подготовил порядок организации медицинской реабилитации на дому, включив в него возможности телемедицины. Если у медорганизации есть соответствующая лицензия, но в штате нет реабилитационной бригады, клиника может привлечь врача со стороны и организовать консультации с использованием телемедицинских технологий. Кроме того, дистанционные занятия могут быть полезны, если пациент проживает в отдаленном населенном пункте или имеет ограничения в передвижении. В пояснительной записке уточняется, что в большинстве субъектов РФ, имеющих протяженную территорию и затруднения в транспортном сообщении, «не целесообразно» использовать выездную реабилитационную службу, так как большая часть рабочего времени специалистов будет уходить на дорогу, к тому же это «крайне затратно».

Реабилитацию на дому, в том числе с использованием телемедицины, можно будет проводить только для нетяжелых пациентов с оценкой 2 (легкая степень) и 3 (умеренная степень) балла по шкале реабилитационной маршрутизации — после того, как эти услуги уже могли быть оказаны в амбулаторных условиях. Речь идет о пациентах, нуждающихся в восстановлении после инсульта, инфаркта, травмы, операции или вследствие хронической болезни.

В документе Минздрав прописал как понятные в использовании телемедицины (например, лечебная физкультура, тонометрия, пульсоксиметрия, сбор анамнеза), так и процедуры, которые делать без личного присутствия врача затруднительно (пальпация, лечебный массаж, исследование функций нервной системы). Пациентам будет выделен спортивный инвентарь (гантели, фитболы, палки для скандинавской ходьбы), а также измерительные приборы (пульсоксиметры, динамометр), ходунки и трости.

Минздрав уточняет, что «обширный положительный опыт» осуществления телереабилитации был получен как в России, так и в других странах в период пандемии COVID-19. По данным ведомства, за последние три года в РФ медицинскую реабилитацию с применением телемедицинских технологий прошли несколько тысяч пациентов. Процесс показал высокую эффективность для разных категорий пациентов. Единственным ограничением в повсеместном внедрении телереабилитации Министерство здравоохранения считает возможное отсутствие у пациентов «устойчивого доступа в интернет», компьютера (ноутбука, планшета), а также сложности, с которыми могут столкнуться пожилые люди в освоении технологии.

«Мы неоднократно в течение последних лет выступали с предложениями по расширению применения телемедицины, в том числе при реабилитации, а также погружения телемедицины в систему госгарантий»,— комментирует инициативу сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. По его мнению, сложностей с использованием дистанционных услуг для проведения реабилитации возникнуть не должно, так как в этой сфере уже накоплен соответствующий опыт. Например, с пациентами с рассеянным склерозом врачи и раньше занимались гимнастикой дистанционно.

Генеральный директор медтех-группы «Доктор рядом Холдинг» Александр Комов полагает, что обеспечение реабилитации,о которой идет речь, является не только важной задачей в процессе возвращения пациента к активной полноценной жизни, но и крайне актуальной социальной проблемой. «К сожалению, сегодня многие пациенты, покидая стационар или реабилитационную клинику, остаются без необходимого сопровождения. Безусловно, в значительной мере эту проблему может решить телемедицина. То есть речь не столько о замещении очных визитов, сколько о предоставлении поддержки тем пациентам, которые в ней нуждаются, но не имеют к ней доступа»,— считает господин Комов. Он отмечает, что в ряде частных клиник и реабилитационных центров такая поддержка уже реализуется — пациенты остаются на связи с куратором и после выписки, проходят регулярный мониторинг показателей и консультации.

Минздрав последовательно расширяет доступность реабилитации. В декабре ведомство приняло новые правила, согласно которым оказывать помощь по этому профилю взрослым пациентам смогут не только в специализированных центрах, но и в кабинетах лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии. Кроме того, министерство смягчило требования к оснащению специализированных отделений медреабилитации и позволило персоналу проводить процедуры без прохождения дополнительных курсов повышения квалификации.

Медреабилитация, как сообщал «Медвестник», стала лидером по росту расходов бюджета в секторе здравоохранения: предполагалось, что в 2023 году на нее направят 10 млрд руб., а выделили 19,8 млрд руб. Из этой суммы 10 млрд руб. пойдут на трансферт Федеральному фонду ОМС для оплаты медпомощи, 8 млрд руб.— на оснащение медорганизаций, еще 1,8 млрд руб. заложено на зарплаты медперсоналу. В проекте программы госгарантий указано, что в норматив по профилю «Медицинская реабилитация» включены «расходы на оказание медицинской помощи участникам специальной военной операции на Украине». В декабре министр труда РФ Антон Котяков объявил, что реабилитация всех участников СВО, которые вследствие травмы уволились со службы, переходит из ведения Минобороны к гражданским медучреждениям. А в январе Владимир Путин поручил Минздраву совместно с оборонным ведомством проработать возможность подключить гражданские больницы к оказанию медицинской помощи и реабилитации раненных в ходе СВО.

Наталья Костарнова