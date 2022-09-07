Частные клиники теряют пациентов

Снижение заболеваемости COVID-19 и режим экономии россиян в первой половине этого года привели к падению у ряда крупных частных клиник потока пациентов, обращавшихся за амбулаторной помощью. С начавшейся с середины лета новой волной пандемии спрос стал восстанавливаться, что, по мнению участников рынка, должно нивелировать наблюдавшееся в январе—июне сокращение потока. Кроме того, россияне стали чаще обращаться за помощью к кардиологам, гинекологам и гастроэнтерологам, спрос на которых в некоторых клиниках увеличился на 20–30%.

“Ъ”, изучив отчеты крупных сетей частных клиник за первое полугодие, выяснил, что у них уменьшилось число амбулаторных посещений пациентов. Так, у «Европейского медцентра» (ЕМС) число таких визитов сократилось на 19,1%, до 238,3 тыс., у сети «Мать и дитя» — на 2,1%, до 878,5 тыс. В сети «Ниармедик», по словам его гендиректора Дмитрия Мельника, обращений за амбулаторными услугами оказалось меньше на 6% год к году.

Гендиректор EMC Андрей Яновский говорит, что сокращение посещений пришлось в основном на март—апрель. «Это, очевидно, связано с общей нервозностью, отъездами (пациентов за рубеж.— “Ъ”), переносом плановых процедур»,— объясняет он. В «Мать и дитя» и «Ниармедике» называют основным фактором снижения трафика в своих клиниках сокращение объема услуг по диагностике и лечению COVID-19. По этой причине в сети «Мать и дитя» число посещений во втором квартале сократилось на 2,9%.

У других операторов рынка частных медуслуг ситуация оказалась получше: в «Семейном докторе» число пациентов, обратившихся за амбулаторным лечением, в январе—июне увеличилось на 3%, в «Медскане» — на 15%. Самый заметный рост показал «Медси» — на 25% год к году, до 6,2 млн человек. Несмотря на это, у сети также сократилась доля услуг, связанных с COVID-19, что привело к падению среднего чека на 5,3%, до 2,8 тыс. руб., сообщала ранее компания.

Замгендиректора «Семейного доктора» Андрей Парфенов также заметил спад посещений к специалистам терапевтического профиля, по вакцинации против COVID-19, проведению КТ органов грудной клетки и на анализы ПЦР. В «Ниармедике» отмечают падение числа визитов за полугодие по педиатрии и стоматологии.

Сокращение числа визитов в большей степени может быть связано с тревожными потребительскими ожиданиями, падением платежеспособного спроса и стремлением населения сэкономить на посещении частных клиник в пользу государственных, полагает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. По ее мнению, пандемия поддерживала в основном спрос на лабораторные услуги в частных клиниках, а не на лечение. В «Медси» одной из причин снижения среднего чека также считают переориентацию пациентов на экономию.

С июля, когда начался рост заболеваемости COVID-19, игроки рынка стали отмечать увеличение потока пациентов. Усиление пандемии уже сказалось на росте числа амбулаторных посещений и койко-дней в стационаре, отмечают в «Мать и дитя». Кроме того, пациенты в этом году активно посещают врачей других специальностей, отмечает Андрей Парфенов. Так, по словам Дмитрия Мельника, визиты к гинекологам, кардиологам и гастроэнтерологам в «Ниармедике» увеличились на 20–30% год к году. В «Мать и дитя» отмечают рост спроса на травматологов.

В ЕМС сейчас, по словам Андрея Яновского, показатели визитов превышают прошлогодние. В «Медскане», по словам медицинского директора сети Светланы Каневской, с начала второго полугодия наблюдается рост числа пациентов даже в тех медцентрах, где в январе—июне было снижение.

Ковидные ограничения прошлых периодов сформировали отложенный спрос на медуслуги в амбулаторном звене, констатирует Лариса Попович. Кроме того, по ее словам, на восстановление спроса влияет и поддержка программы ДМС в крупных городах.

Полина Гриценко