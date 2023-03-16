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Коммерсантъ FM
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Российские самолеты не ждут в Турции

Авиакомпании рассчитывают решить проблемы с заправкой

Появились первые признаки того, что турецкие аэропорты начинают отказывать в заправке самолетам российских авиакомпаний, внесенных в санкционный список США. По данным турецких СМИ, страна внесла в собственный черный список 44 самолета. Однако «Ъ» удалось подтвердить только два случая отказа в заправке, причем все самолеты вернулись в РФ. Источники «Ъ» считают, что пока проблема не носит массовый характер и «в любом случае решится», учитывая важность российского турпотока для Турции. Возможно создание альтернативной турецкой обслуживающей структуры, готовой работать с риском санкций, либо полеты с промежуточной посадкой для дозаправки на юге РФ.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Российские авиакомпании столкнулись с проблемами при заправке самолетов американского производства в турецких аэропортах. По данным турецкого портала Airporthaber, решение об отказе в заправке самолетам, содержащим более 25% комплектующих производства США, если они следуют в РФ или Белоруссию, принято по указанию турецкого Министерства торговли 14 марта после соответствующего письма властей США.

Источники «Ъ» в российских авиакомпаниях подтвердили существование проблемы и заверили, что работают над ее решением. При этом они не получали официальных уведомлений от турецких властей или партнеров. По данным Airporthaber, всего под запрет попали 44 самолета, в том числе 15 «Аэрофлота». В «Аэрофлоте», впрочем, заявили, что выполняют полеты в города Турции «в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов». В S7 говорят о том же.

Два из пяти самолетов S7, отмеченных в списке, 16 марта благополучно вернулись из Антальи и Стамбула. В тот же день, судя по Flightradar24, Boeing-777 «Икара» (PegasFly) пришлось перенаправить из Стамбула для дозаправки в Сочи, после чего самолет продолжил рейс в Москву. Также 14 марта два самолета «Аэрофлота» из списка совершили полеты в Стамбул из Петербурга и Екатеринбурга и вернулись, не совершая при этом промежуточных посадок для дозаправки. Другие самолеты «Аэрофлота» из списка Airporthaber, судя по Flightradar24, не летают и не летали в Турцию.

Турция ограничила транзит санкционных товаров в Россию

Всего в санкционный список США, который последний раз обновлялся в августе 2022 года, внесены 183 самолета российских авиакомпаний. В основном это Boeing, но есть и некоторое количество Airbus, поскольку на этих самолетах европейского производства установлены двигатели американской GE. Речь идет о Boeing «Аэрофлота» (39), «Победы» (21) и «России» (18), а также о значительном числе самолетов Azur Air (16), S7 (13), Nordwind (11) и «Уральских авиалиний» (8), а также об 1–3 самолетах других компаний.

Еще 31 января крупнейшая хендлинговая компания Турции Havas, как сообщали турецкие СМИ, известила российских контрагентов, что может прекратить операции с попавшими в санкционный список США самолетами. Однако до сих пор это не оказало никакого влияния на полеты российских компаний в Турцию и их планы наращивать сообщение: например, еще 13 марта «Аэрофлот» сообщил о намерении открыть в конце апреля прямые рейсы в Анталью из Самары, Нижнего Новгорода и Уфы.

Источникам «Ъ» на туристическом рынке пока о конкретных проблемах неизвестно: они полагают, что речь идет об отказах отдельных хендлинговых компаний: «В каждом аэропорту Турции работает по три-пять таких структур, и кто-то из них наверняка продолжит оказывать услуги».

Если же нет, то чартеры продолжат летать с дозаправкой в Сочи или «изучат возможности заправлять самолеты с расчетом туда-обратно», полагает представитель одного из туроператоров. Источник «Ъ» в авиаотрасли полагает, что «если проблема подтвердится и усугубится», перевозчики сумеют договориться о создании «нового независимого заправщика» в Турции: такая возможность, по его словам, уже обсуждалась.

Использовать российское юрлицо для работы в местных аэропортах невозможно, но есть высокая вероятность договориться с турецкой стороной о создании СП с кем-то из местных игроков, соглашается исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев: «Возможно, даже специально созданного для работы с санкционными рисками».

Риски полетов с промежуточными посадками, по его мнению, могут возникнуть в летний сезон, когда аэропорт в Сочи будет максимально загружен «и быстро заправиться окажется непросто». В любом случае, полагает эксперт, Турция заинтересована в потоке туристов: «Если страна не обеспечит комфортные условия для российских перевозчиков — она выстрелит себе в ногу». Возможность предоставления турецким авиакомпаниям права на исключительных условиях возить туристов в РФ господин Пантелеев считает маловероятной.

Айгуль Абдуллина

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