Прокатная десятка

16 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых британо-американская драма «Солнце мое» и российский хоррор «Медея». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Солнце мое
- Режиссер: Шарлотта Уэллс
- В ролях: Пол Мескал, Фрэнки Корио, Селия Роулсон-Холл, Салли Мессэм
- Жанр: драма / Великобритания, США / 102 мин.
- Слоган: «Отпуск с отцом может не повториться»
- В прокате: с 16 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Aftersun", получивший в российском прокате предельно неточное название "Солнце мое",— дебют шотландки Шарлотты Уэллс, явно основанный на личных воспоминаниях о тяжелой детской травме. В том, что эта история, как будто лишенная нарратива — отец с дочерью маются на курорте, то находят общий язык, то дуются друг на друга, — завершится ужасно, у зрителя нет сомнений с самого первого кадра. Потому что перед нами прошлое, то, что существует только в пересвеченных фотокарточках, в застиранной футболке из сувенирного магазина, в закоулках памяти, всегда окружающей случившиеся трагедии неким подобием сфумато…
В кульминационный момент фильма Софи тянет Калума на сцену караоке — ежевечернего развлечения обленившихся постояльцев. У отца с дочерью есть маленькая традиция — исполнять вместе "Losing My Religion". Но на этот раз Калум отказывается кривляться на людях, и Софи, невыносимо фальшивя, поет в одиночку, надеясь, что папа все же переборет свою депрессию и выйдет ее поддержать. Напрасно — признаваться на публику, что вера в счастливый исход собственной жизни утрачена, у Калума сил нет. Это не цирковой номер, это его лебединая песня, слова которой он предпочел бы не знать, но любая деталь биографии идеально ложится на музыку R.E.M.».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Отцы как дети».
Медея
- Режиссер: Игорь Волошин
- В ролях: Ольга Симонова, Никита Колпачков, Кирилл Колпачков, Кирилл Полухин, Паулина Андреева, Павел Деревянко
- Жанр: ужасы / Россия / 91 мин.
- Слоган: «С глаз долой — в сердце вой»
- В прокате: с 16 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «Красное платье беспросветно попивающей красное вино Медеи—Лизы, живущей после развода с мужем с сыновьями-близнецами Яриком и Мишей,— самое яркое пятно в Муринской вселенной — мишень, притягивающая зло. В ее жизнь вторгается некая ведьма, выдающая себя за ее тетушку: а какая, к черту, может быть тетушка у девушки из детдома.
Ведьма несет дикую ахинею о родовом проклятье, о семейной истории — сплошной гекатомбе, в которой роковую роль играют проклятые дети. О неких "сущностях", преследующих Лизину семью. Лизе следует в лучшем случае бежать от собственных детей. В худшем же — повторить злодейство Медеи. Но Волошин выкручивает миф наизнанку. Лиза бежит, но бежит с детьми и во имя их спасения, которое с каждым новым эпизодом фильма кажется все более и более сомнительным. Пресловутые "сущности", порой напоминающие персонажей немецкого экспрессионизма, порой принимающие обличие то соседа-алкаша по лестничной клетке, то благообразного доктора, преследуют ее неотступно. В загородном пансионате, в лесу, во временном убежище, которое Лиза находит в трущобном квартале. Ломятся в двери, оборачиваются волками, извергают потоки похабщины по телефону. Окружающая реальность рушится у Волошина убедительнее, чем у Дэвида Линча».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Фатумная энергия» и «Клиника, мать и два дитя».
На солнце, вдоль рядов кукурузы
- Режиссер: Сарик Андреасян
- В ролях: Егор Бероев, Герман Модягин, Ольга Хохлова, Жанна Эппле
- Жанр: драма, приключения / Россия / 90 мин.
- Слоган: «Поверь в мечту, иди за ней»
- В прокате: с 16 марта
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем. Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 года, когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле».
Телохранитель
- Режиссер: Алена Алмаз
- В ролях: Таукел Мусилим, Олжас Альжанов, Фируза Шарипова, Исбек Абильмажинов
- Слоган: боевик, драма / Казахстан / 90 мин.
- В прокате: с 16 марта
Кинопрокатчик «AVK`PRO»: «Бывший военный Аскар теряет жену и дочь. Чтобы хоть как-то отвлечься от трагических событий, он соглашается на работу — телохранителем дочери успешного бизнесмена. Однако со временем служба Аскара приобретает все более опасный характер: за девочкой начинается охота, и только в силах телохранителя спасти ее».
Свобода в квадрате
- Режиссер: Анастасия Зверькова
- Слоган: документальный / Россия / 66 мин.
- В прокате: с 16 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «66-минутная "Свобода в квадрате" Анастасии Зверьковой движется по орбите интергалактических мечтаний. Осевой сюжет документального по сути альманаха — о младшем научном сотруднике ИМБП РАН Николае Осецком, который в 2018 году отправился на антарктическую станцию "Восток", чтобы изучить, как экстремальные условия, приближенные к космическим, влияют на зрительную систему полярников. За кадром звучат переработанные записи из его дневников — скорее философские, чем научные,— а также разговоры с любимой женщиной, с которой экспедиция разлучает Николая практически на год. Они стараются говорить по-английски, чтобы осваивать международный язык науки, но это только увеличивает пропасть. Чем ближе полюс, тем сильнее оба погружаются в свои мысли и переживания.
Последующие сюжеты проклевываются из этого, как куколки-матрешки. Доктор медицинских наук Евгений Ильин, также сотрудник РАН, рассказывает об экспедиции на "Восток" в 1969 году, которая позволила установить, что даже такие условия человек перенесет на протяжении года… Наблюдениями об одиночестве и рефлексии делится Стефания Федяй, отвечающая за здоровье экипажа. И снова разговор уходит все дальше от космоса — в дебри человеческих отношений: с окружающими и собой… Своего рода ремаркой к этим изысканиям РАН служит поездка к тибетским монахам — тоже, конечно, с научным умыслом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Эгоактивизм».
По правилам и без
- Режиссер: Луи Гаррель
- В ролях: Луи Гаррель, Рошди Зем, Ноэми Мерлан, Анук Гринбер
- Жанр: мелодрама, комедия, криминал / Франция / 99 мин.
- В прокате: с 9 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «Абелю (Луи Гаррель) сильно за тридцать, жена погибла из-за трагической случайности в автокатастрофе, ее лучшая подруга Клеманс (Ноэми Мерлан), собираясь на тиндер-свидания, время от времени выслушивает его жалобы на судьбу, не замечая, что жалобы эти больше похожи на мольбы влюбленного мужчины — о взаимности. Взбалмошная мать Абеля Сильви (Анук Гринберг) ведет театральный кружок в местной тюрьме и регулярно очаровывается подопечными. Один из них, Мишель (Рошди Зем), освободившись, немедленно становится ее мужем, закономерно вызывая у новоиспеченного пасынка опасения, не втянет ли он Сильви в свои грязные делишки. Ибо цветочный магазин, который Мишель решил открыть вместе с Сильви, явно служит прикрытием для каких-то подозрительных махинаций. А унылая провинциальная жизнь, текущая на берегах мутной Роны, только укрепляет Абеля в чувстве безысходности — мир состоит из плутов и умалишенных, первые используют вторых, а персонажам вроде Абеля, выбивающимся из ранжира, не остается ничего другого, как покорно наблюдать, соглашаясь, таким образом, с ролью соучастника».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Без вины невиновный».
Не стучи
- Режиссеры: Йонас Паюнен, Макс Сеэк
- В ролях: Саана Койвисто, Инка Каллен, Ольга Коскикаллио, Пекка Странг
- Жанр: ужасы, драма, криминал / Финляндия / 87 мин.
- Слоган: «Здесь тебя никто не услышит»
- В прокате: с 9 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «Матильда (Саана Койвисто), Мария (Инка Каллен) и Микко (Пекка Странг) не виделись несколько лет — связь брата и сестер ослабевала по мере того, как они друг за другом покидали отчий дом. Повод для воссоединения не самый радостный: сиблингам нужно вступить в наследство и распорядиться родовым гнездом вместе с прилегающим участком леса. Продать недвижимое имущество вся троица заинтересована как можно скорее, а потому не мешкая отправляется в глушь — туда еще и на пароме придется плыть,— чтобы увидеть, много ли уцелело из воспоминаний детства. 2006 год, юную Матильду полиция находит запертой в клетке, отец, кажется, мертв, а мать пропала без вести…
Что именно обитает в финской чащобе, режиссеры-дебютанты Йонас Паюнен и Макс Сек — друзья детства, решившие провести пандемию с пользой,— к счастью, не раскроют. Местная хтонь будет затягивать героев постепенно, подбирая ключ к потаенным тревогам каждого».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Лес мук».
Поехавшая
- Режиссер: Антон Маслов
- В ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева
- Жанр: комедия, мелодрама, драма / Россия / 110 мин.
- В прокате: с 8 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Семь лет назад Анна Смолина была одним из многочисленных микроорганизмов планктона, населяющего офисные просторы "Москва-Сити". Как водится, даже руководство отделом в какой-то корпорации и хорошая зарплата счастья ей категорически не приносили, поэтому она ушла с работы и организовала собственный бизнес — открыла SMM-агентство. Справиться с ощущением неудовлетворенности от жизни, впрочем, не помогло и это. Тогда она бросила все и, стартовав из родных Набережных Челнов, отправилась на велосипеде по России, взяв с собой больную собаку Капу, которой ветеринары предсказывали близкую смерть от онкологического заболевания. Целью был Магадан и встреча с проживающей там мамой, с которой Анна не виделась много лет. Хронику своего путешествия она вела в социальных сетях, а потом на основе этих постов удачно издала книгу под названием "А чего дома сидеть?", деньги на издание которой собрала с помощью краудфандинга».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Велопробег от реальности».
Очень плохая семейка
- Режиссер: Дин Крэйг
- В ролях: Тони Коллетт, Анна Фэрис, Дэвид Духовны, Розмари Деуитт, Кэтлин Тернер
- Жанр: комедия / Великобритания / 96 мин.
- Слоган: «Игры за наследство объявляются открытыми»
- В прокате: с 8 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «Англичанин Крейг снял в Новом Орлеане комедию на типично британскую тему погони за наследством. Расклад как в классическом фарсе. Есть злобная и богатая карга Хильда, которой жить осталось всего ничего. И есть толпа ее племянниц, племянников и их близких, соревнующихся в знаках внимания умирающей ведьме, чтобы завладеть ее состоянием…
Изначально перед нами предстает толпа дегенератов и хабалок, единственным движущим чувством которых является алчность, алчность и еще раз алчность. Пусть так, но они даже и не пытаются скрывать природу своей внезапно вспыхнувшей любви к тете Хильде. Зрачки сужены от жадности, пена клокочет на губах, словно их всех покусала бешеная собака. Пальцы сводит судорога жадности, лингвистическому богатству колкостей, которыми потенциальные наследники обмениваются, позавидует любой бомж».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Наследственные эксперименты».
Истории, которые нельзя рассказывать
- Режиссер: Сеск Гай
- В ролях: Анна Кастильо, Чино Дарин, Хавьер Рей, Алекс Брендемюль, Антонио де ла Торре
- Жанр: боевик, драма, комедия, приключения / Испания / 100 мин.
- В прокате: с 2 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Название "Истории, которые нельзя рассказывать" в отечественном прокате обрело двойной смысл, явно не задумывавшийся создателями картины. Режиссер Сеск Гай, специализирующийся на легких комедиях об отношениях, вместе со своим соавтором сценария Томасом Арагаем в пяти новеллах рассказывает о тех маленьких тайнах, связанных с любовью, сексом, неуверенностью в себе и партнере, которые есть, пожалуй, в жизни каждого, и задается вопросом: а стоит ли так уж стремиться к правде и откровенности в любой ситуации или иногда лучше оставаться в блаженном неведении?
Ответить на этот вопрос пришлось прокатчикам "Историй". Одну из них в России, оказалось, действительно нельзя рассказывать: в связи с принятием закона о запрете "пропаганды нетрадиционных отношений и предпочтений" из антологии вырезана вторая по счету новелла. При этом традиционным идеалам семьи и брака не слишком соответствуют и те, что уцелели. Хотя отношения внутри них развиваются исключительно гетеронормативные, в каждой кто-то кого-то обманывает, кто-то кому-то изменяет или — в самых невинных вариантах — о чем-то умалчивает, иначе тех коллизий, на которых Сеск Гай строит свой юмор, просто не возникло бы. Впрочем, особенно искрометным этот юмор не назовешь: "Истории…" рассчитаны не столько на смех, сколько на понимающую улыбку».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «История, которую нельзя показывать».