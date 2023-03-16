Коррекция машин

Аномальный скачок курсов доллара, евро и юаня на спот-рынке Московской биржи в середине дня 16 марта мог быть связан с манипуляцией на фьючерсном рынке. В этот день исполнялись срочные контракты (с привязкой к котировкам спот-рынка), и спекулянты могли поднять курсы валют, чтобы скорректировать свою позицию на фьючерсах. Такие операции не редкость для российского рынка, однако нынешняя узость рынка привела к резкому скачку курсов, усиленному торговыми роботами. Ситуацию могла изменить корректировка расчета валютного фиксинга, однако этот вопрос пока только обсуждается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

В четверг, 16 марта, на валютном рынке Московской биржи с 12:25 до 12:30 произошел резкий рост волатильности торгов долларом, евро и юанем с поставкой «завтра». Курс доллара за две минуты взлетел на 1,2 руб., до 77,49 руб./$ (максимума с 20 апреля), и почти также быстро откатился до отметки 76,72 руб./$. В то же самое время курс евро взлетел на 1,83 руб., до 82,62 руб./€, с последующим откатом к 81,12 руб./ €. Курс китайской валюты вырос на 17 коп. (1,5%), до 11,21 руб./CNY, а затем вернулся к 11,03 руб./CNY. Все эти стремительные скачки котировок сопровождались ростом объемов торгов: по данным биржи, за десять минут по доллару он составил около 35 млрд руб. (26% от общего объема за день), по евро — около 14 млрд руб. (18%), по юаню — 16 млрд руб. (14%). Аналогичные колебания (но с меньшими объемами) были зафиксированы и на торгах с расчетом «сегодня».

Как поясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, «часть торговых алгоритмов отслеживает движение широкого рынка и реагирует на возможность арбитража в случае "перекоса" курса по какой-то отдельной валютной паре».

Могла произойти манипуляция курсами, предполагают участники рынка. В четверг проходило исполнение (экспирация) квартальных фьючерсов по валютным парам USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB. «В качестве цены исполнения фьючерсов принимается значение фиксинга, которое рассчитывается в соответствии со специальной формулой на основании усредненных цен сделок и заявок, рассчитанных посекундно за период с 12:25:01 по 12:30:00»,— поясняет ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, какие-то крупные спекулянты, которые держали длинную позицию по фьючерсу, решили ослабить рубль в этот промежуток времени, чтобы увеличить прибыль. «Операция выглядит довольно рискованной и рассчитанной на то, что за эти пять минут не появятся крупные продавцы, вроде экспортеров, и не успеют воспользоваться моментом для продажи валюты»,— считает Олег Сыроваткин.

В пятиминутку, когда проводится расчет валютного фиксинга, волатильность почти всегда возрастает, отметили два собеседника “Ъ” на валютном рынке. «В первые месяцы после начала СВО движения тоже были очень сильными. Текущее движение совпало с обновлением многомесячного максимума, поэтому игра спекулянтов могла быть усилена роботами»,— отмечает трейдер крупного банка. По его словам, к настоящему времени российский валютный рынок стал очень узким, с него ушли иностранные инвесторы, а возможности локальных крупных банков стали ограниченны из-за их попадания в SDN-листы (см. “Ъ” от 24 февраля). «В итоге спекулянтам со значительными фьючерсными позициями стало проще двигать курс на более выгодные для них позиции, в былые времена они бы встретили крупные встречные заявки, и игра бы имела меньшее влияние на рынок, чем сейчас»,— отмечает он.

Возможным решением проблемы могло бы стать увеличение времени расчета фиксинга с пяти минут до более длинного интервала, в течение которого спекулянтам было бы труднее манипулировать валютными курсами, считает Михаил Васильев.

Как отмечает Владимир Евстифеев, вопрос заключается «в реакции на подобные схемы со стороны регулятора». Если факт манипулирования обменными курсами будет доказан, «то наказание за такие действия подразумевает в том числе и уголовную ответственность»,— отмечает он. «Данный вопрос давно на повестке дня и обсуждается с регулятором, но пока дальше обсуждений он не продвигается»,— отмечает один из опрошенных трейдеров. На Московской бирже заявили, что анализируют ситуацию и обсудят «в рамках пользовательских комитетов возможность корректировки методики расчета фиксингов, если это будет востребовано участниками торгов». В ЦБ в связи с неделей тишины (перед заседанием совета директоров по ключевой ставке) не стали комментировать ситуацию.

Виталий Гайдаев